Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano: “El odio se gana tanto con las buenas acciones como con las malas”

A menudo pasamos demasiado tiempo pensando en lo que las otras personas piensan de nosotros, si aprueban nuestras acciones o las critican; incluso, muchos intentamos agradar a todos. Sin embargo, diversos filósofos han hablado sobre lo absurda que es esa intención. Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, liga la naturaleza humana con el odio y una buena frase para resumir su manera de pensar es: "El odio se gana tanto con las buenas acciones como con las malas".

Una frase de Nicolás Maquiavelo para reflexionar sobre el qué dirán

Como explica el blog especializado en filosofía Philosiblog, esta frase de Nicolás Maquiavelo significa que no importa lo que hagas, hay personas que te van a odiar por alguna razón y no puedes evitarlo. Poniéndolo en palabras muy simples: si haces algo "bueno", la gente a favor de lo "malo" estará contra ti, y si haces algo "malo", la gente "buena" te va a odiar.

El blog especializado profundiza en que la frase habla sobre la naturaleza humana que, según Maquiavelo, está predispuesta al odio. Su idea es que solamente se necesita una excusa para estar en contra de alguien. Esta frase se encuentra en "El Príncipe", libro seminal del filósofo italiano.

En tu "vida real", más allá de la visión que Maquiavelo tenía de la humanidad, la frase puede aplicarse para reflexionar o mirar desde otra perspectiva la manera en que muchas veces actuamos para agradar a los demás o para complacer a otros. En realidad nunca vas a poder complacer a todas las personas y el proceso de intentarlo puede desgastarte.

Llevándolo a un ejemplo laboral: si trabajas mucho tal vez alguien valore tu eficiencia mientras otros la miren con desagrado por envidia; si te cuesta mucho trabajo un aspecto de tu puesto laboral, alguien va a cuestionar todas tus capacidades a partir de ahí.

Quién era Nicolás Maquiavelo

Nicolás Maquiavelo fue un filósofo político, diplomático y estadista, originario de Florencia (Italia); fue en aquella ciudad donde sirvió en su trayectoria política. Entre sus mayores obras se encuentran "El Príncipe", "Discursos sobre la primera década de Tito Livio", "La mandrágora" (teatro) y "Del arte de la guerra".

Algunas de las ideas de Maquiavelo se consideran un parteaguas en el sentido de que separaba la política de la religión, la moralidad y el idealismo.