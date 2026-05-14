Friedrich Nietzsche, filósofo alemán: “No es falta de amor, sino la falta de amistad lo que hace a los matrimonios infelices”

Friedrich Nietzsche destaca por ser uno de los filósofos alemanes más influyentes y populares de la historia. Si bien gran parte de su pensamiento se caracterizó por ser una dura crítica hacia la moral, la religión y la cultura occidental, también nos dejó con profundas reflexiones sobre aspectos verdaderamente humanos, como el amor, las relaciones y la amistad.

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Un claro ejemplo de ello es esta célebre frase, que nos expone una de las principales razones por las que muchos matrimonios dejan de funcionar en la actualidad: la ausencia de una verdadera amistad en la pareja. Tal como afirmó: "No es falta de amor, sino la falta de amistad lo que hace a los matrimonios infelices”.

Esta reflexión del poeta y filósofo alemán pertenece a su obra “Humano, demasiado Humano”, publicada en 1878, en la que profundiza sobre los pilares de la felicidad conyugal. A través de esta, Nietzsche sugiere que un matrimonio no puede sostenerse únicamente de amor o la pasión, sino que requiere de complicidad y respeto mutuo. En otras palabras de amistad, pues, para él, esta era una de las relaciones humanas más valiosas.

Y es que, con el paso de los años, la pasión y el enamoramiento pueden terminar, pero el vínculo que se forja a través de una verdadera amistad suele ser más difícil de romper. Se trata de una conexión más profunda y duradera, basada no sólo en admiración y respeto mutuo, sino también en compartir valores, ser cómplices, respetar la individualidad del otro y, sobre todo, desear su bienestar de manera desinteresada. He ahí la clave de un matrimonio feliz y duradero, según Nietzsche.

¿Quién fue Friedrich Nietzsche?

Friedrich Nietzsche fue uno de los filósofos más influyentes del pensamiento moderno. A lo largo de sus obras, solía cuestionar las creencias establecidas por la sociedad, además de defender a toda costa la individualidad del ser humano. Entre sus obras más populares e influyentes destacan títulos como “Humano, demasiado humano”, “Así habló Zaratustra”, “La genealogía de la moral” y “Más allá del bien y del mal”, por mencionar algunas.