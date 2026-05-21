Friedrich Nietzsche, filósofo alemán: “El matrimonio es la voluntad de dos personas de crear una sola que sea más que los dos que la formaron”

En el famoso libro “Así habló Zaratustra” publicado en 1883 por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, el pensador habló del matrimonio y lo que esto representaba. “Matrimonio: así llamo yo la voluntad de dos de crear uno que sea más que quienes lo crearon. Respeto recíproco llamo yo al matrimonio, entre quienes desean eso” fueron palabras del reconocido pensador. En esta frase Nietzsche expresa que las personas que conforman un matrimonio deben superar su individualidad y construir un “uno” que sea más grande que ambos individuos.

¿Qué decía Friedrich Nietzsche sobre el matrimonio?

Para el reconocido filósofo Friedrich Nietzsche el amor romántico es una pasión impetuosa que muchas veces es devoradora ya que para el pensador este sentimiento muchas veces toma forma de posesión sobre el otro. En este sentido para el autor de “Así habló Zaratustra” el matrimonio iba más allá de una simple atracción ya que la unión de ambas personas debía construir algo más fuerte que los dos individuos juntos. Incluso Nietzsche mencionó una de las razones por las cuales los matrimonios fracasan; porque quiénes conforman la pareja buscan mitigar su propia soledad. Además, el también poeta, compartió otro aspecto clave; muchas parejas no ven a su esposo o esposa como un “amigo” y eso debería ser fundamental en una relación. En su obra “Más allá del bien y del mal” publicada en 1886 Nietzsche dijo “No es la falta de amor, sino la falta de amistad lo que hace infelices a los matrimonios”.

¿Qué han opinado otros filósofos sobre el matrimonio?

A lo largo de la historia diversos pensadores han emitido juicios sobre el matrimonio. Por ejemplo, Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo danés, decía que esta unión era “el compromiso ético y religioso más alto” ya que había un cambio entre el amor romántico a un vínculo duradero y responsable. Por otro lado, una idea muy contraria a esto era la de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, quién mencionaba que el matrimonio era “una trampa” para hacer que la especie durara mucho tiempo y que las personas que se unían solo sacrificaban su propia libertad a cambio de reproducirse. Por otro lado, el reconocido filósofo griego Socrates refirió una frase con mucha ironía sobre el matrimonio en la que dijo “Cásate de todas maneras. Si te toca una buena mujer, serás feliz; y si te toca una mala, te volverás filósofo" . Hoy en día hay muchas opiniones diversas sobre el matrimonio así como formas de llevarlo a cabo, muchas de ellas dependen de la cultura, familia, religión, formas de vida, entre otros aspectos.