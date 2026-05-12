Heráclito, filósofo griego: “Es más difícil luchar contra el placer que contra la ira”

Heráclito de Éfeseo fue uno de los filósofos griegos más importantes y también uno de los primeros presocráticos en la historia. Fue conocido como el filósofo "oscuro", esto debido a que todo lo que escribía era difícil de entender. Sin embargo, dejó frases célebres que actualmente son estudiadas por muchos especialistas y personas interesadas en la filosofía y el pensamiento humano. En esta ocasión te presentamos una de las más populares: “Es más difícil luchar contra el placer que contra la ira”, así como la interpretación que ha tenido.

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¿Qué quiso decir Heráclito con su frase “Es más difícil luchar contra el placer que contra la ira”?

Esta frase le pertenece a Heráclito. Sin embargo, se encuentra escrita en Ética a Nicómaco (Libro II), obra de Aristóteles. Estas palabras refieren que para los humanos es más complejo lidiar con el placer que con el enojo. En este caso el placer, según diversos autores “Abarca desde la búsqueda biológica de estímulos hasta la ausencia de dolor (ataraxia)” mientras que la ira es, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México “Una reacción emocional natural en el ser humano que, como otras emociones, tiene objetivos de supervivencia (huir o defender), pero que, fuera de control, puede incluso resultar letal”. En este sentido, Herálito expresó que el control del placer es más difícil que el de la ira. De acuerdo con el pensador esto se debe a que hay un gran descontrol de la racionalidad. Actualmente esta frase sigue siendo gran objeto de estudio para diversos especialistas en la materia.

¿Cuáles fueron las aportaciones de Heráclito?

Una de las grandes aportaciones de este pensador fue que el fuego era muy importante, tanto que era considerado parte del alma humana. Por otro lado, respecto al comportamiento humano, Heraclito expresó que este se va transformando de manera constante, siempre en cosas opuestas. Respecto a este cambio Heráclito mencionó que el movimiento es lo que permite el equilibrio universal.

¿Cuáles fueron las frases más destacadas de Heráclito?