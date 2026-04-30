Heráclito, filósofo griego: “Si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue”

Cuestionarnos las verdades que por lo general damos por sentadas es el acto de filosofar. En este proceso ponemos nuestra razón y pensamiento crítico en pos de indagar sobre la esencia de la realidad, el conocimiento y la existencia.

Noticias Veracruz del 28 de abril 2026

Quienes se mueven en este ambiente afirman que la filosofía no se trata simplemente de acumular información, sino de desarrollar un asombro constante ante el mundo que nos permite analizar conceptos abstractos como la ética, la belleza o la verdad.

¿Quién fue Heráclito?

En la historia de la humanidad son muchos los filósofos que han dejado su legado para todas las generaciones y uno de ellos es Heráclito de Éfeso. Fue un filósofo griego, nacido aproximadamente en el 535 a. C. y conocido por su visión del mundo como un proceso de cambio continuo.

Heráclito se hizo famoso por su enseñanza de que la realidad es dinámica y nada permanece estático, idea sintetizada en la célebre frase panta rhei (todo fluye). El legado de este filósofo influyó profundamente en figuras posteriores, desde Platón y los estoicos hasta filósofos modernos como Hegel y Nietzsche.

Heráclito y una frase sobre la apertura mental

Quienes llegan hasta la obra de Heráclito seguramente se encontrarán con la frase “Si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue” que, en esencia, es el manifiesto de la apertura mental. En otros términos, esta frase es una bofetada al sesgo de confirmación ya que, si solo buscamos lo que ya conocemos o lo que encaja con nuestros planes, nos volvemos ciegos a las oportunidades (o peligros) que no tienen "etiqueta" previa.

En la actualidad, esta frase del filósofo griego se traduce en la capacidad de adaptabilidad y pensamiento lateral dentro de un mundo saturado de algoritmos que tienden a ofrecernos solo aquello que ya conocemos. La Inteligencia Artificial nos ayuda a descifrar que aplicarla implica romper la inercia de la hiperplanificación para mantener una "vigilancia activa" ante los cambios disruptivos, ya sea en el ámbito profesional, tecnológico o creativo.