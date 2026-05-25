Immanuel Kant, filósofo alemán: “Ten paciencia por un tiempo, las calumnias viven poco. La verdad es la hija del tiempo, pronto aparecerá para reivindicarte”

A lo largo de la historia muchos filósofos han reflexionado sobre el peso de la verdad y la manera en que el tiempo termina revelando aquello que permanece oculto y uno de ellos fue el alemán Immanuel Kant, quien dejó una de las frases que continúa siendo utilizada en la actualidad para hablar sobre la paciencia y la confianza en la verdad.

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Ten paciencia por un tiempo, las calumnias viven poco. La verdad es la hija del tiempo, pronto aparecerá para reivindicarte, expresó Kant dentro de su pensamiento filosófico.

¿Qué representa la frase de Immanuel Kant?

De acuerdo con especialistas, esta frase de Immanuel Kant refleja claramente las ideas centrales del filósofo durante el periodo de la Ilustración en Alemania, movimiento intelectual que defendía la verdad, el pensamiento racional y la moral.

Asimismo, se indica que la relevancia de esta reflexión radica en que Kant consideraba que la verdad y la justicia debían prevalecer sobre las opiniones pasajeras o las acusaciones falsas. Por ello, la frase ha trascendido generaciones y suele utilizarse en momentos de conflicto personal, críticas públicas o situaciones donde una persona busca defender su nombre con el paso del tiempo.

|Gaceta UNAM

¿Por qué sigue vigente el pensamiento de Immanuel Kant?

El pensamiento de Kant continúa vigente porque aborda emociones y problemas que siguen presentes en la sociedad moderna, especialmente en tiempo donde las redes sociales y la inmediatez pueden propagar rumores o juicios apresurados.

Por tal motivo, las palabras del pensador invitan a mantener la calma frente a las críticas injustas y confiar en que el tiempo puede revelar la verdad. Además, transmite un mensaje de resiliencia y fortaleza emocional, recordando que las calumnias suelen ser pasajeras, mientras la verdad permanece.

Finalmente esta reflexión del ilustre continúa compartiendo en libros, conferencias y publicaciones digitales como un recordatorio de que la paciencia y la honestidad pueden convertirse en las mejores herramientas frente a la adversidad. Recordemos que sus palabras suelen relacionarse con valores de la honestidad, la disciplina, la responsabilidad y la integridad personal.