Kant, filósofo: ‘El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres’
El pensador dejó para la historia una frase en la que los humanos se muestran tal cual son cuando no ha hay una obligación de ser amable
Immanuel Kant es considerado uno de los pensadores y filósofos más influyentes de la Europa moderna. Además, fue el primer representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es autor de grandes frases que quedaron para la historia, como lo es: 'El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres'. Edgar Allan Poe: ‘Todo lo que vemos o parecemos es solamente un sueño dentro de un sueño’
La frase de Kant es muy directa, pues la manera en la que se trata a los seres vivos que no se pueden defender diche mucho más de las personas, pues es realmente ahí donde la gente se muestra tal y como es, cuando no hay una obligación de ser amable. Kant, filósofo: ‘La felicidad no se construye con la lógica, sino con nuestros deseos e ilusiones’
Es por ello que surge una gran frase o cita que se ha vuelto viral en las redes sociales en los últimos años: “si realmente quieres conocer a una persona, fíjate cómo trata a los demás” y es en los animales donde se puede comprobar.
La biografía y trayectoria de Kant
Kant nació en la ciudad alemana de Konigsberg, que actualmente pertenece a Rusia. Es reconocido mundialmente por sus aportaciones a la teoría de la razón, la moral y la política, las cuales tienen gran influencia en la historia de la filosofía, pese a que las escribió hace más de 2 siglos.
La teoría que más destacó del filósofo fue sobre la política, considerara precursora de la democracia liberal. Además, siempre defendió la idea de que los derechos humanos son universales y tenían que ser respetados por todas las sociedades, ello cuando aún había esclavitud en diferentes partes del mundo.
Immanuel estudió filosofía, matemáticas y ciencias naturales en la universidad de su ciudad natal, donde trabajó toda su vida hasta que falleció el 12 de febrero de 1804.