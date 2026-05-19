Immanuel Kant es considerado uno de los pensadores y filósofos más influyentes de la Europa moderna. Además, fue el primer representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es autor de grandes frases que quedaron para la historia, como lo es: 'El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres'. Edgar Allan Poe: ‘Todo lo que vemos o parecemos es solamente un sueño dentro de un sueño’

La frase de Kant es muy directa, pues la manera en la que se trata a los seres vivos que no se pueden defender diche mucho más de las personas, pues es realmente ahí donde la gente se muestra tal y como es, cuando no hay una obligación de ser amable. Kant, filósofo: ‘La felicidad no se construye con la lógica, sino con nuestros deseos e ilusiones’

Kant, filósofo: ‘El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres’|Pinterest

Es por ello que surge una gran frase o cita que se ha vuelto viral en las redes sociales en los últimos años: “si realmente quieres conocer a una persona, fíjate cómo trata a los demás” y es en los animales donde se puede comprobar.

La biografía y trayectoria de Kant

Kant nació en la ciudad alemana de Konigsberg, que actualmente pertenece a Rusia. Es reconocido mundialmente por sus aportaciones a la teoría de la razón, la moral y la política, las cuales tienen gran influencia en la historia de la filosofía, pese a que las escribió hace más de 2 siglos.

La teoría que más destacó del filósofo fue sobre la política, considerara precursora de la democracia liberal. Además, siempre defendió la idea de que los derechos humanos son universales y tenían que ser respetados por todas las sociedades, ello cuando aún había esclavitud en diferentes partes del mundo.

Immanuel estudió filosofía, matemáticas y ciencias naturales en la universidad de su ciudad natal, donde trabajó toda su vida hasta que falleció el 12 de febrero de 1804.