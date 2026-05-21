Immanuel Kant dejó varias frases que son objeto de estudio, pese a que las escribió hace más de 2 siglos, pero nunca cobran vigencia. Una de ellas es 'la inmadurez es depender de la mente de otra persona para tomar tus propias decisiones', la cual tiene mucha tela de donde cortar. También tiene otra cita que hará reflexionar a más de uno: ‘El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres’.

De acuerdo con una publicación de LegalMente, esta frase aparece en el ensayo Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? de 1784, publicado por Kant en la revista Berlinische Monatsschrift y de la siguiente manera: “La inmadurez es la incapacidad de usar la propia inteligencia sin la guía de otro”. También dijo que "nunca hay que premiar a un niño por ser bueno, ni castigarlo por ser malo".

Kant, filósofo: ‘La inmadurez es depender de la mente de otra persona para tomar tus propias decisiones’|Arsenaldeletras

En pocas palabras, la frase del alemán hace una crítica a las personas que viven dependiendo de lo que otros piensan o deciden, sin atreverse a pensar o lograr cosas por sí mismas por falta de valor y autonomía.

La historia de Kant y sus frases más célebres

Kant nació en una ciudad alemana que en nuestros días pertenece a Rusia, donde permaneció hasta el último de sus días. Fue en este lugar donde estudió tanto filosofía, matemáticas y ciencias naturales, y donde impartió clases hasta que falleció el 12 de febrero de 1804.

El filósofo es mundialmente reconocido por sus aportaciones a la teoría de la razón, la moral y la política, así como por ser el precursor y primer representante del criticismo, por lo que es considerado uno de los pensadores más influyentes de Europa.

En 79 años, Immanuel dejó grandes frases que hasta el día de hoy son reconocidas por todo el mundo, como lo son:

