Immanuel Kant fue un gran filósofo de Alemania y el mundo, e incluso se le considera uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna. Entre una de sus más grandes frases hay una que muchas personas cuestionan y que puede ser una gran enseñanza de vida: 'No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita'. Además de esta, también dijo: ‘Nunca hay que premiar a un niño por ser bueno, ni castigarlo por ser malo’.

La frase de Kant viene textualmente de la siguiente manera: “No somos ricos por lo que poseemos, sino por lo que podemos prescindir”. Ello hace referencia a no medir la riqueza por lo material que se puede comprar, sino por las experiencias y momentos que se pueden acumular. Esta es otra de las citas del alemán: ‘El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres’.

Kant, filósofo: ‘No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita’|Psicología y Mente

En pocas palabras, una de las interpretaciones a la frase de Immanuel es tener libertad y no depender de lo material para ser feliz. Así, se puede alcanzar una mayor autonomía.

El legado de Kant y sus frases más célebres

Kant es considerado uno de los filósofos más influyentes de la historia. Su más grande aportación fue su enfoque sobre cómo el ser humano conoce al mundo y cómo actúa en él. Ello lo llevó a consolidarse como un referente del pensamiento moderno, según un artículo de Tirant. Las principales ideas del alemán fueron:



Revolución copernicana en filosofía

Ética e imperativo categórico

Estética y juicio

Immanuel dejó grandes obras, como lo son Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica, donde se pueden encontrar algunas de sus citas más célebres, como lo son:

