Immanuel Kant tiene varias frases que son objeto de estudio o que dejan una enseñanza a quien las lee; tal es el caso de una que hace hincapié en la falta de respeto que se tiene uno mismo como persona: 'Quien se convierte en gusano no puede quejarse después si la gente lo pisa'. El filósofo también dijo que ‘no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita’.

El alemán utiliza la palabra gusano para describir a las personas que menosprecian su valor y la falta de voluntad de defenderse ante los malos tratos y humillaciones de otros. En gran parte, ello es culpa del mismo ser humano por creerse insignificante, según el aporte del filósofo, quien también citó lo siguiente: ‘El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres’.

Kant, filósofo: ‘Quien se convierte en gusano no puede quejarse después si la gente lo pisa’|Textos.info

La cita de Kant dice que una cosa lleva a la otra. Pues si una persona no se defiende y pone un alto a las humillaciones, los demás seguirán tratándolo de la misma manera. Por lo anterior, pierde el derecho a quejarse cuando las diferentes personas lo tratan mal.

Las aportaciones de Kant a la filosofía

Immanuel le dio grandes aportaciones a la filosofía, por lo que es reconocido mundialmente por aportar a la corriente con las teorías de la razón, la moral y la política, siendo esta última la más destacada, ya que se considera precursora de la democracia liberal.

Kant escribió sus citas hace más de 2 siglos y es en la actualidad donde son objeto de estudio al dejarle al ser humano enseñanzas. Estas son sus frases más reconocidas:

