Kant, sobre el deber: “Dormía y soñaba que la vida era bella; desperté y advertí que la vida era deber”

Sin duda alguna uno de los pensadores más destacados de todos los tiempos fue el filósofo alemán Kant, mismo que escribió grandes obras hablando de diversos temas como epistemología, moral, ética, estética, etimología, política, derecho, entre otros. Sin embargo, uno de los conceptos que más estudió fue el de el “deber”, palabra que buscó definir en una frase: "Dormía y soñaba que la vida era bella; desperté y advertí que la vida era deber". Con estas palabras el pensador buscó establecer que en la vida no todo se trata de placeres, pasiones y deseos sino que la vida también incluye ser maduro y tomar decisiones responsables, en este sentido las personas no deben buscar la felicidad de forma egoísta sino que deben cumplir beneficiando al colectivo.

¿Cómo definió Kant el deber?

El reconocido pensador alemán Kant estableció un concepto muy preciso de esta palabra en la cuál mencionó que “El deber es la necesidad de actuar por respeto a la ley moral, independientemente de tus deseos, inclinaciones o consecuencias”, en este sentido el filósofo también estableció que una acción sólo tiene verdadero valor moral si se hace por deber y no solo por intereses personales lo que significa que parte del “deber” está relacionado con un bien colectivo y no es egoísta.

¿Qué decían otros filósofos sobre el deber?

El concepto del “deber” fue muy estudiado por diversos filósofos, es por eso que en esta ocasión hacemos un listado de los conceptos que algunos pensadores han establecido.