Kant, filósofo: 'Quien se convierte en gusano no puede quejarse después si la gente lo pisa'
Kant, sobre la imaginación: "En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz"
La reflexión de Aristóteles sobre la felicidad: “Los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a la felicidad”
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Kant, filósofo: 'Quien se convierte en gusano no puede quejarse después si la gente lo pisa'
Una frase que hace hincapié en la falta de respeto que se tiene uno mismo y la voluntad de defenderse
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Kant, sobre la imaginación: "En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz"
Si alguna vez has llevado tu imaginación al límite, la rama de la filosofía hace un análisis sobre esto.
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La reflexión de Aristóteles sobre la felicidad: “Los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a la felicidad”
De acuerdo con Aristóteles, la felicidad no es más que el resultado de llevar una vida virtuosa, pues decía que sólo aquellos que obran bien son los únicos que pueden aspirar a ella.
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Rudyard Kipling: 'Siempre prefiero creer lo mejor de todos; así me ahorro muchos problemas'
Las frases de Rudyard Kipling continúan vigentes porque hablan sobre emociones universales como la confianza, la convivencia y la manera en que las personas enfrentan las relaciones humanas
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Sócrates, filósofo griego: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”
El pensamiento socrático el cual se centra principalmente en la práctica, la virtud y la ética, hace hincapié en que, las relaciones humanas.
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René Descartes, filósofo francés: “Para mejorar nuestro conocimiento debemos aprender menos y contemplar más”
“Para mejorar nuestro conocimiento debemos aprender menos y contemplar más”. La frase con la que el filósofo René Descartes apunta a la calidad de pensamiento sobre cantidad de información.
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Friedrich Hegel, filósofo alemán: "La independencia del hombre consiste en esto: En que sabe lo que lo determina"
Conoce una de las reflexiones filosóficas que ayudaron a redefinir el pensamiento a través de cuestionar la realidad.
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Hannah Arendt, filósofa alemana: "Hay un precepto bajo el cual he intentado vivir: Prepárate para lo peor, espera lo mejor y acepta lo que venga"
Una de las reconocidas filósofas hace una reflexión sobre las expectativas al futuro y da la clave para vivir en paz.
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Aristóteles, sobre el éxito: "Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito"
El filósofo griego dejó una de las reflexiones más famosas sobre disciplina y excelencia personal.
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Stephen King, escritor estadounidense: "Los monstruos son reales y los fantasmas también lo son. Viven dentro de nosotros y a veces ganan"
Stephen King es uno de los referentes más importantes al momento de hablar de novelas de ficción y, sobre todo, terror. Y una de sus frases más celebres puede ser también una de las más oscuras.