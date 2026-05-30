Immanuel Kant es uno de los filósofos más reconocidos, pese a que sus frases se crearon hace 2 siglos. No obstante, sus citas son objeto de estudio y de gran enseñanza en la actualidad, pues les demuestra a las personas que la fórmula de la felicidad está en el trabajo, amor y esperanza. También dijo: “Quien se convierte en gusano no puede quejarse después si la gente lo pisa”.

El alemán citó “reglas para la felicidad: algo que hacer, alguien a quien amar y algo por lo que tener esperanza”. Esta es una de las reflexiones más importantes de Kant, pues habla sobre el propósito de vida de cada persona. Otra de sus frases célebres es “El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres”.

La fórmula de la felicidad según el filósofo Kant: trabajo, amor y esperanza|Psicología y Mente

La vida tiene 3 principales ejes que, según Immanuel, se dividen de la siguiente manera, a fin de hacer más ameno todos los días.



Algo que hacer: Tener un propósito, trabajo, algo que te mantenga activo Alguien a quien amar: La vida se vuelve más sencilla si tienes a alguien a quien amar y que te ame. Algo por lo que tener esperanza: Tener metas y sueños son las principales características de este punto.

Las frases célebres de Immanuel Kant

El filósofo escribió sus citas y frases hace 2 siglos, pero conforme al paso del tiempo tomaron gran relevancia, así como sus teorías de la razón, la moral y la política, la cual es la precursora de la democracia liberal. Un dato curioso de Kant es que dio clases por el resto de su vida en la misma universidad que estudió.

