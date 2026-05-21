Arthur Schopenhauer: filósofo alemán: “Con seguridad se puede afirmar que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona”

Para Arthur Schopenhauer, dentro de El fundamento de la moral de 1841, sostuvo que el trato hacia los animales es un reflejo directo del alma. Este concepto se entiende mejor con su frase: "La compasión hacia los animales está tan estrechamente ligada a la bondad de carácter que se puede afirmar con seguridad que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona".

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¿De qué habla Schopenhauer dentro de El fundamento de la moral?

Para Schopenhauer, el trato hacia los animales es un reflejo directo del alma, por lo que para él la empatía y el respeto a la vida son inseparables. Por lo que, para el pensador, la compasión es el pilar de la vida, pues dado que los animales experimentan dolor y sufrimiento al igual que los humanos, el maltratarlos demuestra una profunda falta de respeto.

¿Cómo mide la moral Schopenhauer?

Para el pensado alemán, la prueba definitiva de que el matador hace un ser indefenso, que depende del humano y no tiene la capacidad de defenderse, solo demuestra que el individuo carece de bondad de carácter en su núcleo.

Arthur Schopenhauer es un filósofo pesimísta.|(ESPECIAL)

Además, Schopenhauer argumentaba que el humano no solo le debe compasión a los animales, sino también justicia, ya que estos no son objetos creados para el beneficio de los humanos.

Schopenhauer y el cuidado de los animales.

Dentro de su entendimiento, Schopenhauer procuraba el cuidado de los animales debido a que consideraba que compartían la misma esencia metafísica que los humanos: “la voluntad de vivir”, por lo que, al reconocerse que estos seres también experimentan deseo y dolor, el pensador argumentaba que merecían toda compasión. Este pensamiento se establece como una de las primeras bases filosóficas para los derechos de los animales.