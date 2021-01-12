Sorpréndete con estos increíbles y fascinantes datos curiosos de la famosa película ‘Piratas del Caribe’.

‘Piratas del Caribe’ se convirtió en una de las películas más queridas entre chicos y grandes. ‘Jack Sparrow’, ‘William Turner’, ‘Elizabeth Swann’ y otros personajes se metieron en el corazón de varios fanáticos amantes de las películas de aventura.

Sin embargo, existen algunos datos curiosos que probablemente no sabías de esta icónica cinta repleta de piratas, villanos, tesoros, animales marinos y muchas aventuras.



Las grandes aportaciones de Johnny Depp

Es bien sabido que ‘Jack Sparrow’ es uno de los personajes más queridos y gustados por los fans. Y es que, Johnny Depp fue el encargado de aportar importantes detalles al famoso pirata como su vestimenta, forma de hablar y amor por el ron.



Película sacada de un parque de diversiones

El nombre de la cinta estuvo inspirado en el juego mecánico ‘Piratas del Caribe’ ubicado en algunos parques de Disney.

Una vez terminadas las grabaciones, ‘Piratas del Caribe’ se convirtió en la primera cinta en celebrar su premiere en 'Disneyland' California, el 28 de junio de 2003.

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Ellos también querían interpretar a ‘Jack Sparrow’

Los directores tenían en mente a otros grandes actores para interpretar al divertido pirata como Cary Elwes, Rik Mayall, Christopher Walken, Robert De Niro, Michael Keaton, Jim Carrey y Matthew McConaughey. Sin embargo, fue Johnny Depp quien conquistó a los productores con sus habilidades actorales y carisma.



La nueva hazaña de Disney

Demos recordar que Disney lanzaba únicamente películas con clasificación PG-13 y R por respeto a su público infantil. Sin embargo, ‘Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra’ fue el primer estreno con calificación PG-13 en Estados Unidos para un mercado más amplio y personas adultas.



El drama también llegó al mundo marino

Zoe Saldana expusó algunos secretos turbios que se vivieron detrás de cámaras. Y es que, la actriz estadounidense fue testigo de los malos tratos hacia los extras de la cinta; sin embargo, los productores cambiaron sus dinámicas de trabajo y mejoraron las condiciones laborales de todos los actores tras el escándalo.

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