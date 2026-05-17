Uno de los proverbios chinos con más impacto es el del filósofo Lao Tse, quien probablemente sea solo un simple mito, pues su existencia se debate entre los más grandes historiadores. Pero mientras son “peras o manzanas”, una gran frase que se le atribuye es la de: “Es más poderoso el que se domina a sí mismo que el que domina a otros”. Lev Vygotsky, psicólogo ruso: “A través de los demás nos convertimos en nosotros mismos”.

Este proverbio chino invita a los seres humanos a no demostrar su fuerza y garra hacia fuera, sino a construirla hacia adentro, para así controlar el miedo, la ira y el ego. Al vencer estos puntos en contra, la persona desarrollará cualidades que mejoren su bienestar emocional y con ello sus relaciones con la demás gente. Heráclito, filósofo griego: “No se puede pisar dos veces el mismo río”

Lao Tse, filósofo chino: “Es más poderoso el que se domina a sí mismo que el que domina a otros”|Editorial Nous

La duda de la existencia de Lao Tse

Los más grandes historiadores dudan de la existencia de Lao Tse, por lo que se maneja como solo una leyenda, ya que no se tienen datos sobre su verdadero nombre, pues el significado por el que se le conoce significa viejo maestro.

Se tienen registros de que existió en el Norte de China entre los siglos IV y VI a.C. e incluso se le considera como el creador del taoísmo, una filosofía y religión del país asiático que se centra en el flujo natural del universo, el equilibrio y la sencillez, según el portal de Biografías y vidas.

A Lao se le adjudica el haber escrito el libro Sobre el camino y su poder, donde expone varios puntos sociales, entre ellos uno en el que recomienda a las autoridades intervenir lo menos posible en la vida de los pueblos y no agobiarlos con la implementación de reglas e impuestos.

Tras la muerte de Tse, su filosofía se convirtió en una religión. Además, fue fuente de inspiración de la rebelión de los Turbantes Amarillos que surgió en el siglo II y amenazó al poder imperial.