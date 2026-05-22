Marco Aurelio fue emperador de Roma y fue durante su mandato que el imperio vivió su periodo de paz más largo. Pero lo que más resalta en esta época no fue su trayectoria como mandamás, sino sus frases filosóficas, como lo es: “La felicidad de tu vida dependerá de la calidad de tus pensamientos”. Mientras que Kant dijo: ‘La inmadurez es depender de la mente de otra persona para tomar tus propias decisiones’.

Esta frase de Aurelio aparece en el libro V de Meditaciones y hace hincapié en que lo exterior no está al alcance de las manos, como lo son las enfermedades o pérdidas de familiares, por lo que la persona está condenada a perder la felicidad en caso de depositarla en estos temas. Kant, filósofo: ‘El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres’.

Marco Aurelio, emperador y filósofo romano: “La felicidad de tu vida dependerá de la calidad de tus pensamientos”|National Geographic

Pero lo que sí está al alcance del ser humano es aprender a gobernar la mente y darle la dirección contraria a ese pensamiento negativo; es decir, crear escenarios realistas, racionales, moderados y libres, según un artículo del portal Lecturas.

Las frases que dejó el emperador Marco Aurelio

Marco Aurelio fue filósofo y emperador del Imperio Romano del 161 al 180 d.C. Para la posteridad dejó el libro de Meditaciones, en el que aborda un poco los deberes de un filósofo gobernante desde la escuela estoica.

La obra del emperador es valorada por los grandes líderes del mundo y es en esta en la que se encuentran grandes frases como las siguientes:

