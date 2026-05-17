7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

‘No camines delante de mí, ni detrás de mí; camina a mi lado': Albert Camus

Se le atribuye esta gran frase al filósofo francés, quien perdiera la vida hace 66 años en su país de origen

‘No camines delante de mí, ni detrás de mí; camina a mi lado': Albert Camus
‘No camines delante de mí, ni detrás de mí; camina a mi lado': Albert Camus|IA

Escrito por: José Alejandro

Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés al que se le atribuyen grandes frases que hasta el día de hoy perduran en la memoria del colectivo. Uno de sus grandes aforismos es: “No camines delante de mí, ni detrás de mí; camina a mi lado”, que deja pensando a más de uno. Mientras que Lev Vygotsky dijo: “A través de los demás nos convertimos en nosotros mismos”.

La cita del que también fuera periodista puede tomar algunas vertientes. Una de ellas se refiere y hace hincapié en la igualdad de la amistad y del compañerismo, pues se requiere a personas que se acompañen en el camino, apoyándose mutuamente. Heráclito, filósofo griego: “No se puede pisar dos veces el mismo río”.

Albert Camus
‘No camines delante de mí, ni detrás de mí; camina a mi lado': Albert Camus|Psicología y Mente

El aforismo de Albert es complejo y se compone de la siguiente manera: “No camines delante de mí… puede que no te siga. No camines detrás de mí… puede que no te guíe. Camina a mi lado… simplemente sé mi amigo”.

La historia de Albert Camus

Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Argelia, cuando formaba parte de Francia, por lo que se le considera francés. Se le conoce principalmente por ser ensayista, dramaturgo y novelista.

Las principales obras del también filósofo son: El extranjero en 1942, La peste en 1947 y La caída en 1956, por las cuales en 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura. Pero antes de estas grandes obras surgieron las primeras, como el ensayo El lado equivocado y el lado correcto, mientras que un año después salió a la luz Nupcias.

En su adolescencia, Camus era un gran deportista, pero tuvo que dejar de practicar debido a ataques graves de tuberculosis, lo que también pausó sus estudios por un momento. El novelista tocó la gloria cuando recibió el Premio Nobel de Literatura a los 44 años, pero en menos de 3 años perdió la vida en un accidente automovilístico.

Tags relacionados
Datos Curiosos