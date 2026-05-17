Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés al que se le atribuyen grandes frases que hasta el día de hoy perduran en la memoria del colectivo. Uno de sus grandes aforismos es: “No camines delante de mí, ni detrás de mí; camina a mi lado”, que deja pensando a más de uno. Mientras que Lev Vygotsky dijo: “A través de los demás nos convertimos en nosotros mismos”.

La cita del que también fuera periodista puede tomar algunas vertientes. Una de ellas se refiere y hace hincapié en la igualdad de la amistad y del compañerismo, pues se requiere a personas que se acompañen en el camino, apoyándose mutuamente. Heráclito, filósofo griego: “No se puede pisar dos veces el mismo río”.

‘No camines delante de mí, ni detrás de mí; camina a mi lado': Albert Camus|Psicología y Mente

El aforismo de Albert es complejo y se compone de la siguiente manera: “No camines delante de mí… puede que no te siga. No camines detrás de mí… puede que no te guíe. Camina a mi lado… simplemente sé mi amigo”.

La historia de Albert Camus

Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Argelia, cuando formaba parte de Francia, por lo que se le considera francés. Se le conoce principalmente por ser ensayista, dramaturgo y novelista.

Las principales obras del también filósofo son: El extranjero en 1942, La peste en 1947 y La caída en 1956, por las cuales en 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura. Pero antes de estas grandes obras surgieron las primeras, como el ensayo El lado equivocado y el lado correcto, mientras que un año después salió a la luz Nupcias.

En su adolescencia, Camus era un gran deportista, pero tuvo que dejar de practicar debido a ataques graves de tuberculosis, lo que también pausó sus estudios por un momento. El novelista tocó la gloria cuando recibió el Premio Nobel de Literatura a los 44 años, pero en menos de 3 años perdió la vida en un accidente automovilístico.