Platón, filósofo griego: “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres

Aunque el filósofo Platón vivió entre los siglos V y IV a.C. en la Antigua Grecia, muchas de sus frases continúan vigentes y siguen viralizándose en redes sociales por la manera en que reflejan problemas políticos y sociales actuales. Una de sus reflexiones más famosas habla sobre la relación entre la ciudadanía, la política y el poder.

La frase dice: “El precio que los hombres buenos pagan por la indiferencia hacia los asuntos públicos es ser gobernados por hombres malvados”.

Este pensamiento aparece relacionado con La República, una de las obras más importantes de Platón, donde desarrolla ideas sobre la justicia , el gobierno ideal y la organización del Estado.

¿Qué significa actualmente la frase de Platón?

De acuerdo con análisis filosóficos y políticos, esta reflexión funciona como una advertencia sobre la pasividad social y la falta de participación ciudadana. Platón consideraba que cuando las personas honestas, preparadas o interesadas en el bienestar colectivo se alejan de los asuntos públicos, dejan espacio para que personas corruptas o irresponsables tomen el control.

En otras palabras, el filósofo defendía que el buen funcionamiento de un gobierno depende también del compromiso de sus ciudadanos. Para Platón, la indiferencia política podía provocar injusticias, malas decisiones y el deterioro de la sociedad.

Actualmente, muchas personas relacionan esta frase con temas como:

La participación ciudadana y el voto .

. La corrupción política .

. La responsabilidad social .

. El desinterés por los problemas públicos .

. La importancia de involucrarse en decisiones colectivas.

Por eso, la reflexión sigue siendo compartida y debatida en redes sociales, especialmente en momentos de crisis políticas o discusiones sobre gobiernos y democracia.

¿Quién fue Platón?

Platón fue uno de los filósofos más influyentes de la historia occidental. Nació aproximadamente en Atenas alrededor del año 427 a.C. y fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles.

Platón fue uno de los filósofos más relevantes de la antigua Grecia.|(ESPECIAL//CANVA)

Gran parte de sus ideas quedaron plasmadas en diálogos filosóficos donde abordó temas como la justicia, la ética, el conocimiento, el amor y la política. Según información de la UNAM, algunas cartas atribuidas a Platón siguen siendo objeto de debate entre historiadores y especialistas.

Después de varios viajes, Platón fundó la famosa Academia de Platón en Atenas, considerada una de las primeras instituciones de educación superior del mundo occidental. Allí se enseñaban filosofía, matemáticas, política y conocimientos relacionados con la formación de futuros gobernantes y pensadores.

Sus reflexiones continúan influyendo actualmente en la filosofía, la política y la manera en que muchas personas entienden la justicia, el poder y la participación social.