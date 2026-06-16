Robin Williams, actor estadounidense, sobre la soledad: “Solía pensar que la peor cosa de la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo.”

Robin Williams fue, en definitiva, uno de los actores más queridos y prolíficos de los últimos años, caracterizándose por su comedia blanca en donde hacía reír a chicos y a grandes en películas que van desde "Papá por siempre" hasta "Jumanji" o "Patch Adams". Su fama y trabajo le valió diferentes premios, desde Oscars, Globos de Oro, Emmys y premios del Sindicato de Actores.

A lo largo de su carrera Robin Williams además de destacar en sus actuaciones, dejó muy dentro de la mente de algunos frases realmente profundas y de entre esas destaca "Solía pensar que la peor cosa de la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo."

Después de su muerte esta fue una de las frases del actor que más se recordaban en redes sociales, debido a lo profundamente triste que puede llegar a ser. Muchos llegaron a pensar que podría tratarse, también, de algún tipo de indirecta hacia cómo era que estaba viviendo su vida y sus relaciones interpersonales, sin embargo, muchos otros interpretan que podría tratarse de una sabia forma de estar consciente de que hay que elegir con quiénes nos relacionamos y que esas relaciones sean las mejores y las que más acompañamiento nos brinden.

¿De qué murió Robin Williams?

Robin Williams murió el 11 de agosto del 2014, a los 63 años, en su casa en California. La noticia fue impactante y más aún después de que se diera a conocer que el actor se había suicidado. Después de analizar sus restos se llegó a la conclusión que el actor padecía una enfermedad neurodegenerativa que fue mal diagnosticada cuando estaba vivo, pues le habían comentado que probablemente padecía de parkinson, cuando en realidad tenía demencia con cuerpos de Lewy, agresiva enfermedad que causa alucinaciones y declive motriz.

¿Cuáles fueron las películas más aclamadas de Robin Williams?

Robin Williams tiene películas para todos los gustos, pero entre las 7 más aclamadas se encuentran títulos como:

