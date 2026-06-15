¿Cuánto cuestan y cómo conseguir boletos para el fanmeeting de Faye y Atom, My Dear Sunshine? Conoce todo sobre el evento en la Ciudad de México

Faye y Atom, las celebridades tailandesas que nos obsesionaron con la serie "Broken of love", llegarán por primera vez a la Ciudad de México en unos días para reunirse con sus fans. A continuación te compartimos exactamente cuándo y dónde será el evento, además de cuánto cuestan los boletos para el esperado fanmeeting.

Este show perteneciente a la gira "My Dear Sunshine" tendrá varias dinámicas exclusivas, como firma de pósters y fotos con las cantantes y actrices. Para los fans de la cultura tailandesa y las series románticas que provienen del Sudeste Asiático, esta es una oportunidad inigualable de estar cerca de sus celebridades favoritas, quienes se han convertido en un fenómeno en el último año.

Cuándo y dónde será el fanmeeting de Faye y Atom en CDMX

El evento de la gira My Dear Sunshine de Faye y Atom en México se llevará a cabo este sábado 20 de junio de 2026, en punto de las 6:00 P.M. La sede es Expo Reforma, un espacio de eventos ubicado en avenida Morelos 67, dentro de la colonia Centro, en CDMX; queda a solo 10 minutos caminando desde la estación de metro Juárez o 15 minutos desde el metro Hidalgo.

Cuánto cuestan los boletos de My Dear Sunshine, el fanmeeting de Faye y Atom en CDMX

Los boletos para el evento de Faye y Atom en CDMX parten desde 1,900 pesos (sin contar cargos) por persona para estar en la zona B del recinto; le sigue la tarifa de 5,590 pesos para Zona A y la tarifa de 6,590 pesos por estar en VIP. Los boletos más caros corresponden a la zona VVIP, por 7,590 pesos.

Es importante recordar que la entrada es para personas mayores de 15 años; quienes sean menores de edad deben estar acompañadas de un adulto con boleto. También es indispensable checar exactamente qué beneficios incluye cada boleto y cuáles son los extra que puedes pagar para tener experiencias exclusivas.

Los boletos puedes conseguirlos mediante la plataforma Ticketmania.