Toy Story 5 debuta con esta INCREÍBLE calificación en Rotten Tomatoes, ¿vale la pena o mejor decidimos no meterla en el canon?

Toy Story 5 ya tiene calificación oficial a través de Rotten Tomatoes, la plataforma lanzó, previo a su estreno en cines de México, con un total de 78 reviews hasta el momento, obteniendo un total de 92% en el Tomatometer. Y entre las críticas que se pueden leer en la plataforma resaltan mucho los comentarios positivos que invitan a ver la nueva entrega de Woody y Buzz Lightyear, entre las reseñas destacan:

"¡La mejor película de Toy Story desde la primera entrega!, no es perfecta pero es graciosa con una gran historia y un mensaje poderoso."; "Equilibran grandes ideas con emoción genuina, comedia aguda y el tipo de narración basada en personajes que ha definido la franquicia desde el principio"; "Es un resumen sublime, una película que refleja toda la serie en su espejo mágico, y un final perfecto".

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Si bien el anuncio de la quinta entrega causó ciertas dudas respecto a lo que veríamos en la pantalla grande con lo nuevo de Toy Story, pues de acuerdo a varios fans lo que tuvimos en la película cuatro pudo no haber estado a la altura de las otras tres, parece que la sorpresa fue positiva y en redes sociales ya están invitando a ver la película.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

Toy Story 5 llega a los cines de México este ya próximo jueves 18 de junio. Si bien no está confirmado cuánto tiempo permanecerá en la pantalla grande, se estima que podría pasar en exhibición un alrededor de 6 a 13 semanas.

¿De qué trata Toy Story 5?

Toy Story 5 nos regresa a la vida de los juguetes de Bonnie, lidereados por Buzz Lightyear y Jessie, a quienes se les unirá el ahora forajido Woody, quien acude al llamado de los juguetes al estos verse amenazados por la nueva adquisición de Bonnie: Lilypad, una tableta que le quita toda la atención y las ganas de jugar a la niña. ¿Será este el fin de los juegos y ahora todo se tratará de la diversión online, desconectada de la realidad? A este dilema se enfrentarán en la quinta entrega de lo nuevo de Pixar.