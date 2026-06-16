OFICIAL: Anya Taylor-Joy se une al reparto de The Hunt For Gollum, esto es lo que se sabe sobre la nueva entrega de El Señor de los Anillos

Este lunes 15 de junio se ha dado a conocer que la reconocida actriz británica y estadounidense, Anya Taylor-Joy se estará uniendo al reparto de The Hunt For Gollum (La Caza de Gollum); la nueva película de la saga de El Señor de los Anillos que nos estará mostrando más detalles de esta increíble historia.

Si bien, El Señor de los Anillos se ha convertido en una de las sagas de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, pues la tragedia, acción, valentía, amastiad y sacrificio que hemos leído en los libros y visto en el cine han conquistado a su público.

¿Qué papel tendrá Anya Taylor-Joy en la nueva película de El Señor de los Anillos?

De acuerdo con los primeros detalles dados a conocer, Anya estaría interpretando el rol de Seren, un personaje descrito como una elfa Sindar del Reino del Bosque y una pieza clave del rey Thranduil, por lo que podrían tener una participación significativa en el desarrollo de esta historia que nos mostrará otra parte de Gollum.

Welcome to the hunt, Anya Taylor-Joy. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/u7UoU9Jq3F — Warner Bros. (@warnerbros) June 15, 2026

¿De qué trata The Hunt For Gollum?

Como lo dice el título, esta nueva entrega se centrará en Gollum, uno de los personajes más impactantes de la historia de El Señor de los Anillos debido a la complejidad y transición que ha vivido y por fin sabremos qué es lo que sucede entre los evento antes de La Comunidad del Anillo, justamente entre las películas de “El Hobbit” y “El Señor de los Anillos”.

¿Cuándo se estrena en cines la película de El Señor de los Anillos: The Hunt of Gollum?

De momento, todo ha marchado bien respecto a esta entrega dirigida por Andy Serkis (quien también interpreta a Gollum), por lo que estaríamos disfrutando de este nuevo título el próximo 17 de diciembre, por lo que a medio año, el fandom ha mostrado su emoción por este nuevo título.

¿Cuál es el reparto de The Hunt of Gollum?

De momento y a la espera de alguna otra sorpresa, este sería el elenco final de la película conformado por auténticas leyendas del cine:

