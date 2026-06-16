OFICIAL Shrek 5 lanza su primer TRAILER: nuevos detalles y referencias reveladas

Después de casi un año desde que se revelaron las primeras imágenes de la nueva película de Shrek, finalmente DreamWorks ha decidido sorprender a todos con el primer adelanto oficial de Shrek 5. Este primer vistazo de la cinta revela nuevos detalles sobre la trama y los personajes que veremos en esta ocasión. Algo que llama a muchos la atención es que la animación y diseño de personajes permanece tal cual los vimos en las primeras imágenes reveladas, algo que, en su momento, molestó a la mayoría por el aspecto que tenían, el cual estaba muy alejado del estilo original.

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¿Hubo cambios en la animación de Shrek 5?

Muchos fans se quejaron cuando salieron a la luz las primeras imágenes por el aspecto que tenían los personajes para esta nueva entrega. Muchos creyeron que si hacían ruido al respecto, podríamos ver algún cambio, como sucedió con el personaje de Sonic. Sin embargo, esta vez no fue así. El primer tráiler nos muestra lo prometido en las primeras imágenes difundidas en redes sociales, por lo que no, no esperes que DreamWorks haya hecho cambios.

¿Qué revela el primer tráiler de Shrek?

Lo primero es que podemos confirmar que oficialmente están de vuelta los protagonistas de la franquicia: Shrek, Burro y Fiona. También vuelve la divertida galletita de jengibre junto a los hijos de Shrek y Fiona, los cuales ya crecieron. Otro detalle que se nos revela es que la magia oscura se hará presente y el reino de Muy Muy Lejano tiene grandes problemas en los cuales se verá involucrada la familia de Shrek. Un detalle que es para alegrarse es que el avance también deja en claro que la historia se seguirá metiendo con los cuentos de hadas y películas como Frozen, con divertidas y adultas referencias que te harán reír.

¿Cuándo se estrenará la quinta película de Shrek?

El estreno de la película está programado para el próximo 30 de junio de 2027, lo que significa que, aunque el tráiler nos da esperanzas de ver el filme pronto, realmente aún falta mucho para que veamos la película en cines.

