Rudyard Kipling: ‘Siempre prefiero creer lo mejor de todos; así me ahorro muchos problemas’

Muchas frases inspiradoras han atravesado generaciones por la profundidad de sus palabras y la manera en que logran explicar emociones humanas que siguen presentes con el paso del tiempo. Una de ellas pertenece a Rudyard Kipling, el célebre escritor que encontró en la observación de la naturaleza humana una fuente constante para reflexionar sobre la confianza, el carácter y la convivencia entre las personas.

Entre sus pensamientos más recordados destaca una frase que habla sobre la importancia de mirar a los demás con optimismo y evitar el desgaste de la desconfianza constante: “Siempre prefiero creer lo mejor de todos; así me ahorro muchos problemas”. De acuerdo con el recopilatorio de frases publicado en Goodreads, esta reflexión es una de las citas más compartidas del autor británico y resume parte de su visión sobre las relaciones humanas.

¿Qué significa la frase de Rudyard Kipling?

La frase de Rudyard Kipling es una reflexión sobre la tranquilidad emocional y la decisión consciente de no vivir desde la sospecha permanente. El autor plantea que confiar en las personas, o al menos elegir pensar lo mejor de ellas, evita cargar con prejuicios, conflictos innecesarios y pensamientos negativos que terminan afectando más a quien desconfía que a los demás.

Más allá de hablar de ingenuidad, la frase invita a comprender que muchas veces la mente humana se desgasta tratando de anticipar traiciones o malas intenciones. Kipling propone un enfoque distinto: asumir inicialmente la buena voluntad ajena como una forma de vivir con mayor paz interior.

La reflexión también puede interpretarse como un acto de madurez emocional. Creer lo mejor de alguien no significa ignorar errores o señales evidentes, sino evitar convertir la desconfianza en una manera habitual de relacionarse con el mundo. Para el escritor británico, la serenidad nace cuando se deja de vivir esperando lo peor de las personas.

¿Quién era Rudyard Kipling?

Rudyard Kipling fue un escritor, poeta y periodista británico nacido en India en 1865, reconocido principalmente por sus relatos ambientados en territorios coloniales y por su enorme influencia en la literatura inglesa. Según información de la Biblioteca Chapulín de la UNAM, desde joven mostró interés por la escritura y el periodismo, actividades que lo llevaron a construir una de las trayectorias literarias más importantes de finales del siglo XIX y principios del XX.

En 1907 recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en uno de los autores británicos más reconocidos de su época. Sus obras exploraron temas como la aventura, la identidad, la disciplina y la naturaleza humana, elementos que también aparecen reflejados en muchas de sus frases y pensamientos.

Las obras más famosas de Rudyard KiplingEntre sus libros y poemas más conocidos destacan: