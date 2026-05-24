Séneca, filósofo español: “No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”

En esta ocasión te traemos una frase del filósofo Séneca: "No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas", la cual hace referencia a un análisis sobre la toma de decisiones complicadas que puede llegar a enfrentar el ser humano, y donde cualquiera de las dos soluciones tiene una repercusión, negativa o positiva.

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Séneca es uno de los grandes referentes del estoicismo, y su frase "No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas", y aunque lejos de ser una reflexión bastante antigua, el pensamiento de este filósofo español cordobés tiene un significado bastante importante; recordemos que, el estoicismo se ha vuelto bastante popular en las redes sociales actualmente por lo que, esta cita se centra en la fortaleza interior, el autocontrol y la necesidad de vivir conforme a la razón.

¿Qué quiere decir la frase de Séneca?

"No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas" podría significar la tendencia a posponer decisiones muy importantes por miedo, así como la dificultad donde el pensador se planeta que, no siempre es una característica objetiva de las cosas, sino una construcción mental que se hace mayor cuando se evitar accionar, entonces, el problema no es tanto el obstáculo, más bien es la percepción que se tiene de él.

En este sentido, la frase de Séneca embona a la perfección con uno de los pilares del estoicismo, distinguir entre lo que depende de cada uno y lo que no. Entonces, el miedo aparece como una reacción interna la cual, si no se controla, condiciona la conducta, es aquí donde se puede pensar que, algunas veces la persona intenta esquivar algunas situaciones incómodas, esto con el objetivo de no tener que pasar, vergüenza, fracaso, o meramente por no intentarlo.

¿Quién fue Séneca?

Séneca fue un filósofo hispanorromano quien fue parte de una familia bastante acomodada en la provincia Bética del Imperio Romano. Su padre fue un retórico de prestigio, además ayudó a que su hijo tuviera una educación efectiva en Roma, y que esta incluyera de una manera sólida la formación en las artes retóricas, sin embargo, Séneca se sintió atraído por la filosofía.

El filósofo se pudo distinguir como un reconocido abogado y fue nombrado cuestor, su fama molestó a Calígula, quien casi lo condena, pero cuando Claudio subió al trono, Séneca fue desterrado a Córcega y fue acusado de adulterio con una sobrina del emperador. Ochos años después regresó a Roma como preceptor de Nerón, y cuando este ocupó el lugar de Claudio, Séneca se convirtió en uno de sus principales consejeros.

