Parménides de Elea, filósofo griego: “El cambio es una ilusión”

Diferentes pensadores de la historia de la humanidad han centrado su pensamiento en la verdad. Es que la filosofía analiza la verdad, pero no como un dato objetivo y final, sino como un concepto problemático que requiere un examen crítico de sus fundamentos y límites.

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En lugar de limitarse a acumular hechos, la filosofía deconstruye las estructuras del lenguaje y la percepción para entender cómo construimos la certeza y bajo qué criterios validamos lo que consideramos "real", sintetiza la Inteligencia Artificial (Gemini).

¿Quién fue Parménides de Elea?

Entre los pensadores que pusieron a la verdad como objeto de análisis se encuentra Parménides de Elea, un filósofo griego del siglo V a.C., considerado el fundador de la escuela eleática y uno de los pensadores más influyentes en la historia de la metafísica.

A diferencia de sus contemporáneos, que buscaban el origen de la naturaleza en elementos físicos, Parménides propuso una vía lógica y abstracta a través de su poema Sobre la naturaleza, revela Gemini. En él, Parménides de Elea estableció la distinción fundamental entre la vía de la verdad, basada en la razón, y la vía de la opinión, basada en los sentidos engañosos, marcando así el inicio de la ontología como estudio del ser.

Parménides de Elea y una frase profunda

En la amplia obra de Parménides de Elea se encuentran frases que agudizan el pensamiento. Una de ellas es la que dice “El cambio es una ilusión”, una afirmación que representa el núcleo del pensamiento del filósofo griego. Su postura rompió con la observación sensorial y sentó las bases de la ontología (el estudio del ser).

En la actualidad, Gemini nos ayuda a entender que esta frase de Parménides de Elea resuena con fuerza en la física teórica, específicamente en la teoría del Universo de Bloque, que sugiere que el tiempo no "fluye", sino que el pasado, presente y futuro existen simultáneamente como una estructura estática, convirtiendo nuestra percepción del paso del tiempo en una construcción mental.

Asimismo, explica la IA, en el plano sociológico y tecnológico, la frase se aplica al observar cómo, bajo la superficie de un cambio constante impulsado por la innovación digital y las tendencias efímeras, persisten estructuras de poder y dilemas éticos humanos que permanecen inalterables a través de los siglos.