Søren Kierkegaard, filósofo danés: ‘Debo encontrar una verdad que sea verdad para mí'

En un mundo en el que muchas personas buscan encajar con las ideas impuestas históricamente por la sociedad, las palabras de Søren Kierkegaard siguen resonando con fuerza. Esto ya que tal cual han hecho varios pensadores, el filósofo dejó un enunciado que con el paso de los años ha ido adquiriendo lógica cuando se habla de la identidad personal y la importancia de ejercer la libertad intelectual, incluso si esto va en contra de lo impuesto desde siempre.

Qué significa la frase "Debo encontrar una verdad que sea verdad para mí", de Søren Kierkegaard

Al igual que como ocurre con otros pensamientos de las mentes más brillantes conocidas, es casi imposible determinar un sentido exacto a las palabras de Søren Kierkegaard. Por lo que únicamente se pueden hacer análisis de la frase "Debo encontrar una verdad que sea verdad para mí" tomando como referencia los estudios, artículos e indagaciones, en este caso hechas por el danés, que podrían ser interpretados como una forma de perseguir ideas que le den sentido a la vida y formaría parte del existencialismo del que era firme creyente.

Søren Kierkegaard dejó grandes aportaciones en el existencialismo|Departamento de Colecciones Nacionales, Grabados y Fotografías de Copenhague

De acuerdo con un artículo de Psicología y Mente, este enunciado del "padre del existencialismo"pretende referenciar la búsqueda del individuo a verdades que se sientan como propias. En otras palabras, alega por la existencia de un veredicto que, aunque no sea el mismo que el colectivo, tenga certezas simplemente porque existen.

Quién era Søren Kierkegaard y cuáles fueron sus aportaciones

Søren Kierkegaard fue un filósofo, autor y teólogo danés, que gracias a su brillante intelecto en esta disciplina, llegó a ser considerado como "el primer existencialista" de la historia, según la biografía de World History Encyclopedia. Entre sus principales aportaciones, están las visiones que combinaban la filosofía con la teología en temas relevantes como la importancia del individuo frente a la sociedad, las luchas religiosas y los estímulos mentales que hay en el conocimiento.

Søren Kierkegaard fue un importante teólogo y filósofo danés|Luplau Janssen - Creative Commons

Entre sus obras más conocidas, están los textos "Temor y temblor" (1843), "O lo uno o lo otro" (1843) y "El concepto de la angustia" (1844), que en la realidad contemporánea siguen siendo consultados por académicos que confían en sus perspectivas al considerar que no han perdido vigencia.