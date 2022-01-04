FOTOS | 7 consejos para triunfar en la primera cita.

Gracias al especialista en citas Alex Hitchens mejor conocido como Hitch, podemos enlistar varias herramientas para triunfar en la primera salida. Es cierto que ayuda la seguridad que refleja cada uno, pero uno que otro tip no cae nada mal.

Ya sea que se conocieron en una reunión o fiesta, por medio de una app de citas, tienen amigos en común, o de lo más casual en la fila del súper. Siempre será una incógnita, la compatibilidad con la otra persona. Lo importante aquí es concretar el día, la hora y el lugar de la cita para así armar tu estrategia y triunfar.

Lo demás, déjalo en manos del experto Hitch, así que dale clic a cada foto para enterarte de estos 7 consejos que sin duda te ayudarán a conseguir una segunda cita.

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No te pierdas este miércoles Hitch: Especialista En Seducción, por nuestra señal de Azteca 7.

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