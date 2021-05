No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

Bones no es una típica serie de antropología forense.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.

FOTOS | 7 razones para no perderte Bones.

Te damos razones suficientes para no perderte ni un sólo capítulo de Bones en la pantalla de Azteca 7.

Si aún no has visto Bones, aquí te dejamos algunas de las razones por las que no puedes pasar un día más ignorando esta GRAN serie.

1. No podrás creer lo que ven tus ojos

Casos de muertes muy escabrosos, resultado de la brutalidad de mentes maquiavélicas, o asesinos seriales, lo cierto, es que detrás de los casos que vemos en Bones, son resultado de un trabajo de investigación muy exhaustivo, y de la asesoría de la forense Kathy Reichs y muchos expertos.

¿No tienes idea de quién es Kathy Reichs? Da clic aquí y entérate de su importante contribución en Bones.

2. El humor

Esta es una de las pocas (MUUUUY POCAS) series de televisión que aborda con mucha seriedad el tema de la muerte, pero, también tienen una hábil forma de meter algo de humor negro en la trama, además de que las situaciones que se llegan a presentar entre Booth y Brennan (la pareja principal), son súper cómicas.

3. Amor hasta los huesos

La evolución del amor/resistencia/amor/frustración/negación/amor eterno entre Brennan y Booth, es fascinante, y a todos los amantes de lo cursi (y de lo no tan cursi), nos tienen siempre al borde del asiento.

Y todo gracias a la gran química que tienen David Boreanaz y la bellísima Emily Deschanel, quienes interpretan a la pareja principal de Bones.

Estás a un clic de conocer los mejores momentos de “Huesos” y Booth.

4. Ciencia y diversión

El doctor Jack Hodgins siempre nos sorprende y revoluciona nuestras mentes con los constantes experimentos que hace para obtener más información sobre los crímenes que llegan al laboratorio Jeffersonian para su investigación, y es que no sólo resulta interesante, sino que además tiene divertidas ideas indagar en los casos, siempre encuentra de poner a los becarios a prueba.

5. Los especiales

La verdad es que en el laboratorio Jeffersonian y fuera de él siempre se desarrollan situaciones convenientes e inconvenientes, pero, cuando se cruza alguna festividad en el camino, todo puede pasar, y es que no son los típicos capítulos cursis que hacen alusión a las fiestas como Navidad, Año Nuevo o Halloween, siempre habrá algún giro inesperado que hará que todo valga la pena.

6. Súper Estrellas

Además del súper reparto que integra la serie de Bones, cada capítulo puede sorprendernos con un nuevo invitado de súper lujo, y para muestra un botón, ya que, a lo largo de 12 temporadas tuvieron a Danny Trejo, Cindy Lauper, Aaron Paul, Kim Raver, Zooey Deschanel, y hasta el mismísimo Stewie Griffin de “Padre de Familia”.

Si quieres saber qué otros invitados pasaron por Bones, da clic aquí y descúbrelo.

7. Misterios escabrosos

La presencia de asesinos seriales en la trama de Bones, contribuye a mantener una atmósfera muy escabrosa, pues, para dar con ellos todos deben de trabajar en equipo para reunir las pistas necesarias hasta desenmascararlos, así que, cuando pienses que uno o varios casos quedaron en el olvido, los integrantes del laboratorio Jeffersonian y el FBI, te sorprenderán con una sorprendente resolución.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla d Azteca 7.