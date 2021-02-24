FOTOS | 7 razones para amar a David Boreanaz hasta los huesos.

La verdad es que, siempre sobran las razones para amar al agente especial, Seeley Booth en Bones, y aunque no lo creas, esto también pasa con David Boreanaz, el actor que interpreta al personaje coprotagónico de esta fascinante serie, y para muestra basta un botón.

A continuación te presentamos, 7 razones para amar a David Boreanaz, el súper actor que interpreta al memorable, apuesto, romántico, y sagaz investigador del FBI, Seeley Booth en Bones, así que, prepárate porque después de leer esto, no hay marcha atrás.

1. El actor AMA cocinar, no sólo le gusta preparar deliciosos platillos para consentir a su familia y amigos, sino que además, disfruta mucho de compartir su conocimiento con sus dos pequeños hijos.

2.Al igual que su personaje en Bones, Boreanaz es un verdadero romántico, pues, a más de 20 años desde que interpretó a “Ángel” en Buffy, la Cazavampiros, él sigue defendiendo la historia que tuvieron estos personajes de ficción, y no duda en decir: “El verdadero amor, es el primer amor”.

3. ¿Te imaginas al adorable David siendo niño? Pues con todo y lo tierno y carismático que es este actor, cuando iba a la escuela, los días de lluvia le tocaban palizas de sus compañeros, pues, su padre daba el clima en las noticias, y si el pronóstico no les agradaba porque frustraba sus planes de jugar en el exterior, al pequeño David le tocaba recibir toda clase de bullying.

4. Boreanaz es amante de los perros, y de hecho, disfruta mucho de sacarlos a pasear él mismo. Para algunos resulta sorprendente que fuera descubierto para su papel de “Ángel” en Buffy, cuando se encontraba paseando a su perro.

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5. Con más de 20 años de éxitos en la televisión, David Boreanaz sigue siendo una persona sencilla, muy agradecido con los fanáticos, y sobretodo es súuuuuuuper amable.

6. El actor estadunidense, tiene 51 años de edad, y para nadie es un secreto que luce una espectacular figura, se mantiene en forma y goza de una salud impecable, lo cierto es que, él reconoce que aunque es disciplinado con los ejercicios, no ha tenido que someterse a rudos entrenamientos militares o de alto impacto, y de hecho, le gusta bromear sobre lo fácil que le resulta verse bien y lo hábil que es para hacer él mismo sus escenas de acción.

7. Tiene un estupendo sentido del humor, de hecho, disfruta mucho de hacer reír a sus compañeros y compañeras detrás de cámaras, o incluso durante entrevistas, una de sus formas favoritas de hacerlo es sacándolos de su zona de confort en entrevistas.

Ahora que tienes suficientes razones para amar a David Boreanaz y a Booth, no te puedes perder por nada del mundo “Bones”, en la pantalla de Azteca 7.

