FOTOS | Conoce las voces detrás de Angry Birds 2.

Red, Chuck, Bomb y Leonard El Rey Cerdo, llegan a nuestro Estreno Platinum con Angry Birds 2 y aquí te contamos todos los detalles, incluso quiénes están detrás de cada personaje para darles voz.

En esta segunda parte, los amiguitos emplumados y los cerditos verdes, tendrán que unir fuerzas para luchar contra una enemiga en común: Zeta, una águila morada con un corazón muy frío. Ella llegó desde su ilsa helada en búsqueda de un lugar más cálido y cómodo para vivir. Por eso todo el equipo de aves y puerquitos tendrán que ponerse las pilas o ¿plumas?

¡TE RETAMOS!

Quiz Adivina quién dijo qué en Angry Birds 2.

Cada personaje tiene una personalidad única, tanto los de la primera parte, como los nuevos integrantes. Por eso no lo dudes más y descubre quiénes están detrás.

Dale clic a cada foto y no te pierdas este domingo nuestro Estreno Platinum Angry Birds 2 por la pantalla de Azteca 7.

¡HEY! ESTO TE INTERESA: No te quedes #Pajareando y participa en la dinámica de Angry Birds 2.



¡Estás en el canal correcto!