Quiz | Adivina quién dijo qué en Angry Birds 2.

Si eres fan de estas divertidas aves y simpáticos cerditos verdes, seguramente te sabes estás frases. Angry Birds 2 es nuestro primer Estreno Platinum del año 2022 y estamos seguros que será un domingo muy explosivo como Bomb.

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