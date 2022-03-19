FOTOS | ¿Cuál es la mejor película de Nicolas Cage? ¡Al fin se sabe!

Nicolas Cage ha demostrado que es uno de los más grandes y mejores actores de Hollywood, y es uno de los más cotizados íconos de acción, pero para sorpresa de todos, la película que le dio calificación perfecta es uno de sus más recientes proyectos.

Mientras todos pensaban que Pig sería la película con la que Cage conquistaría su regreso a la pantalla grande, resultó ser que la cinta en la que se interpreta a sí mismo, es la que por ahora lo ha convertido en uno de los pocos privilegiados que ha conseguido sólo críticas positivas por los amantes del cine.

Y aunque cintas como 60 Segundos, La Roca, y muchas más, se han convertido en brillantes joyas de su corona, fue The Unbearable Weight of Massive Talent en la que busca reírse de sí mismo.

Lo cierto es que este sábado te espera un día lleno de acción junto a Nicolas Cage, quien en esta ocasión se apodera de la pantalla de Azteca 7 para llevarte una espectacular selección de sus más sorprendentes momentos.

¡Toda la acción está en Azteca 7 con Nicolas Cage!

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