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FOTOS | Las voces detrás de los personajes de La Era de Hielo 4.
Los personajes de la saga de “La Era de Hielo” se han convertido en los favoritos del cine, pero detrás de ellos hay actores muy talentosos.
Como de costumbre, la peculiar ardilla Scrat, persigue a la bellota que ha huido de él desde tiempos inmemorables, pero a diferencia de las cintas anteriores, en esta sus acciones tienen graves consecuencias como un cataclismo mundial, lo que da origen a la trama de “La Era de Hielo 4".
Luego de este desastre, Manny, Sid, Diego y compañía tiene que ponerse a salvo, pero en el camino se encuentran con un grupo de piratas que les harán imposible su regreso a su casa.
Previo a esto, Manny había peleado con su hija adolescente Morita, pues es bastante sobreprotector y ella solo busca darse un respiro de su padre y de su madre, Ellie.
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Por su parte, Sid encuentra a su familia “perdida” (en realidad lo abandonaron por torpe), justo en medio de la calamidad que se aproxima; mientras que Diego encuentra el amor en Shira, una tigre dientes de sable que se unió a los piratas.
Las aventuras de esta peculiar manada que crece en cada película son las preferidas de chicos y grandes, pero ¿sería lo mismo si las voces fueran diferentes? Seguramente no, por eso es importante reconocer a esos actores de doblaje que dieron vida a nuestros personajes de “La Era de Hielo 4".
ELLOS HACEN LAS VOCES DE LOS PERSONAJES
Manfred “Manny”: Jesús Ochoa
Sid: Carlos Espejel
Diego: Sebastián Llapur
Ellie: Angélica Vale
Morita: Samantha Domínguez
Crash: José Antonio Macías
Eddie: Moisés Iván Mora
Shira: Dulce Guerrero
Abuelita: Verónica Rivas
Capitán Tripa: Octavio Rojas
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No te puedes perder “La Era de Hielo 4" este domingo por la señal de Azteca 7.