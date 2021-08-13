FOTOS | Las voces detrás de los personajes de La Era de Hielo 4.

Como de costumbre, la peculiar ardilla Scrat, persigue a la bellota que ha huido de él desde tiempos inmemorables, pero a diferencia de las cintas anteriores, en esta sus acciones tienen graves consecuencias como un cataclismo mundial, lo que da origen a la trama de “La Era de Hielo 4".

Luego de este desastre, Manny, Sid, Diego y compañía tiene que ponerse a salvo, pero en el camino se encuentran con un grupo de piratas que les harán imposible su regreso a su casa.

Previo a esto, Manny había peleado con su hija adolescente Morita, pues es bastante sobreprotector y ella solo busca darse un respiro de su padre y de su madre, Ellie.

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Por su parte, Sid encuentra a su familia “perdida” (en realidad lo abandonaron por torpe), justo en medio de la calamidad que se aproxima; mientras que Diego encuentra el amor en Shira, una tigre dientes de sable que se unió a los piratas.

Las aventuras de esta peculiar manada que crece en cada película son las preferidas de chicos y grandes, pero ¿sería lo mismo si las voces fueran diferentes? Seguramente no, por eso es importante reconocer a esos actores de doblaje que dieron vida a nuestros personajes de “La Era de Hielo 4".

ELLOS HACEN LAS VOCES DE LOS PERSONAJES

Manfred “Manny”: Jesús Ochoa

Sid: Carlos Espejel

Diego: Sebastián Llapur

Ellie: Angélica Vale

Morita: Samantha Domínguez

Crash: José Antonio Macías

Eddie: Moisés Iván Mora

Shira: Dulce Guerrero

Abuelita: Verónica Rivas

Capitán Tripa: Octavio Rojas

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No te puedes perder “La Era de Hielo 4" este domingo por la señal de Azteca 7.