Estas son las parodias que vimos La Era del Hielo.

La Era del Hielo es una de las películas más divertidas y tiernas que existen, y sin duda, cuenta con varias referencias y parodias que quizá no notaste, así que, aquí haremos un recuento para que este sábado que la veas en la pantalla de Azteca 7, no se te pase por alto ninguna de ellas.

¡No te quedes congelado! Y acompaña a Sid, Diego, y Manny, en una aventura para ayudar a un tierno bebé humano a reencontrarse con su familia, en “La Era del Hielo”.

Curiosa coincidencia

Si viste Sherk, seguramente te diste cuenta que su amistad y la de burro, surgió exactamente de la misma forma que la de Sid y Manny.

Al igual que Burro, Sid se encontraba huyendo, y sin querer, chocó de espaldas con Manny, quien al igual que Sherk, terminó por ahuyentar a sus captores, y así terminaron por hacerse amigos, ¿lo habías notado?

Evolución

Cuando Sid se encuentra dando un recorrido por los túneles congelados, se topa con una serie de perezosos que se encuentran en distintos puntos de su proceso evolutivo, es de hecho, una parodia o referencia a la evolución humana.

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Larga Vida y Prosperidad

Durante la misma escena del recorrido por los túneles congelados, Sid y sus amigos ven un ovni congelado, y aunque se dice que es una referencia a lo que vendría para el futuro de la saga, se dice que en realidad, la referencia es a Star Trek, pues, el bebé humano que los acompaña, hace el característico de Spock, uno de los personajes emblemáticos de dicha franquicia, y que significa “larga vida y prosperidad”.

¿Jumbo?

En la versión en inglés, cuando Diego amenaza a Sid, se refiere a Manny como Jumbo, pero esto en realidad es una referencia a Dumbo, el tierno elefante de orejas mágicas.

Parodias y referencias en otras entregas

En la Era del Hielo 4, Scrat hace una parodia en blanco y negro a “El Artista”, la cinta francesa ganadora del Oscar a Mejor Película, y de hecho se usa toda la estética del cine mudo para lo que fue uno de los tráilers de la cuarta entrega de esta saga.

De hecho, no sería esa la primera ocasión en la que Scrat emula homenajes a otras grandes cintas, en realidad, en 2006, un corto protagonizado por esta curiosa ardilla prehistórica, también hace referencia a clásicos del cine como: “La Espada en la Piedra”, “Titanic”, y también a la Revolución Francesa.

En la Era del Hielo 3, aparece Bug, el hermano de Ely, quien se dice que es un personaje que busca homenajear / parodiar de manera muy peculiar, al mítico Indiana Jones.

Recuerda que este sábado te esperan Sid, Diego, Scrat, y Manny, en “La Era del Hielo” por Azteca 7.

