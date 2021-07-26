La Era del Hielo: Conoce la perturbadora teoría de las famosas películas.

A dos décadas de que se estrenara una de las películas que vino a contar uno de los hechos históricos sobre la evolución de la vida, todavía hay muchos misterios sobre La Era de Hielo y lo que la saga muestra.

Y es que pudimos ver en más de una entrega de la cinta cómo los accidentes que tenía Scrat cada vez que perseguía su bellota se volvían trascendentales para los cambios en el mundo, además de las historias entre los demás animales de la película.

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Ahora un usuario de TikTok demostró en varios videos que los espectadores han sido engañados con la cronología que muestran las películas y estos videos se volvieron rápidamente virales.

Luis Velody mostró en su cuenta de TikTok un detalle que puede resultar perturbador. Y es que para entender la cronología de acuerdo a como sucedieron los hechos en realidad, deberías empezar a ver las películas desde la quinta entrega y no según el orden en que fueron presentadas.

"Toda la historia de las películas te las están contando al revés", afirma el usuario de la red social de videos cortos. Velody explica que en la quinta y última película se puede ver cómo Scrat es el único testigo de la formación del sistema solar, mientras que en la cuarta entrega se forman los cinco continentes de la Tierra; en la tercera aparecen los dinosaurios, en la segunda se forma la era de hielo y en la primera vemos aparecer al hombre.

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Según este usuario de TikTok cuando Manny, el mamut, ve pinturas rupestres en la cueva no se ve a él mismo como bebé, sino como grande, mientras que las otras dos figuras son Eli y su hija que son atacados por los cazadores y él queda completamente solo.