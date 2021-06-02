FOTOS | Cosas que debes recordar sobre The Good Doctor.

Durante la primera y segunda temporada de The Good Doctor, se vivieron grandes, y para que no se te pase nada en la tercera entrega de esta gran serie, te dejamos algunos de los mejores momentos.

El hospital

Conocimos a Shaun Murphy, un médico que tiene autismo y además, padece el síndrome del sabio, así que siempre llega a grandes soluciones médicas, aunque no siempre cuenta con las herramientas para enfrentar los retos sociales que tiene al tratar con sus compañeros y con los pacientes.

El doctor Aaron Glassman, el protector de Shaun defiende a capa y espada su permanencia en el hospital y promete renunciar a su cargo de director si él se equivoca.

El doctor Meléndez se encarga de presionar a Shaun Murphy, pues no confiaba en él, aunque las habilidades de este joven, le permiten ganar su confianza y apoyo.

El doctor Jackson Han se convirtió en el nuevo jefe de cirugía, y tiene muchos problemas con Shaun, hasta el punto de moverlo al departamento de patología.

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A pesar de sus esfuerzos para volver a su puesto, Shaun es despedido del hospital por Han, y más tarde. Andrews arriesga su puesto para regresarlo, y pierde todo su poder.

Jared es despedido del hospital, y tras demandar vuelve, pero no por mucho tiempo. Al equipo de residentes quirúrgicos se unen Morgan Reznick y Alex Park, dos competitivos elementos que luchan por ser los mejores del programa de cirugías.

Historias de amor

Shaun se acerca a su vecina Lea, y ella le ayuda a desprenderse de sus cargas laborales, y la amistad se transforma en una cercana relación.

Lea le dice a Shaun que se irá de la ciudad, y él intenta convencerla de quedarse. Finalmente se va, y regresa meses más tarde, y se queda por unos días, y él rentó un departamento para compartirlo con ella, y se convierten en compañeros de departamento.

Claire y Jared terminaron su relación, pues ella reconoce que no puede amarlo.

La doctora Lim y Meléndez se acercan después de que él se divorció, e inician una relación a escondidas.

Gracias a la insistencia de Shaun, el doctor Glassman accede a tener una cita con Debbie, una hermosa mujer que trabaja en la cafetería del hospital, y a pesar de todas las dificultades, él le propone casarse y ella acepta.

De vida o muerte

El doctor Glassman enfrenta una dura batalla contra el cáncer, y Shaun enfoca todos sus esfuerzos para salvarlo, y eso lo distrae de su trabajo.

Glassman se recupera, y retoma su puesto en el hospital, y lucha por regresar a Shaun a la práctica médica.

Ahora sí, ya sabes todo lo necesario para disfrutar de la tercera temporada de The Good Doctor.

The Good Doctor de lunes a jueves a las 11:30 p.m. por Azteca 7.