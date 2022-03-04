FOTOS | ¿Madame Gastón? Anuncian precuela de La Bella Y La Bestia.

La llegada de los live action a la pantalla grande, nos asombran cada vez por las similitudes que tienen con sus ya clásicos, ejemplo claro es la película La Bella Y La Bestia que nos demuestran la perfección en sus detalles.

Con estas adaptaciones, han surgido grandes ideas para realizar ya sea secuelas o precuelas de estas cintas ya creadas.

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Fábula ancestral, sueño hecho verdad

Esta adaptación de La Bella Y La Bestia, fue lanzada en marzo de 2017 y fue una de las más esperadas, no sólo por el relanzamiento de un cuento clásico, sino por la interpretación de Emma Watson como Bella.

El clásico de Disney, fue la primera cinta animada en recibir nominaciones al Óscar e incluso triunfó en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción.

Pero mejor, no le demos más vueltas y da clic en cada foto para descubrir todos los detalles sobre la precuela que ya están preparando en formato serie. ¡Qué emoción!

No te pierdas este domingo La Bella Y La Bestia por la pantalla de Azteca 7.



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