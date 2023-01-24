FOTOS | Oscar 2023: Conoce las películas, directores y actores nominados.

¡Agudiza tu ojo cinéfilo y prepárate para elegir a tu gallo en los Oscar 2023! Aquí te muestro a los nominados a las categorías de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Película Animada, ¡mira estas fotos y cuéntame con el HT #Oscarmanía cuál des tu favorito de cada una de las ternas!