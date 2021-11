FOTOS | ¿Qué hay detrás de los Monstruos de Lo Que La Gente Cuenta?

Podríamos pensar que se basa en sueños, pero no.

Cómo no temerle a una niña diabólica, un espectro, una bruja, un fantasma y más.

Conoce a la persona que hace posible que fantasmas, brujas, zombis, extraterrestres y manifestaciones de terror te provoquen escalofríos y no te dejen dormir.

Tus peores miedos tienen un lugar y todas las tardes se apoderan de tu pantalla para hacerte sentir muuucho miedo, escalofríos y recordarte que el mal está en todos lados. Así es, hablamos de Lo Que La Gente Cuenta, la serie más tenebrosa de la televisión mexicana que este 2021 regresó con una nueva temporada.

Sin embargo, hay detalles que desconoces sobre este impresionante proyecto hecho por amantes del terror. Es por eso que a continuación te presentamos al responsable de que todas esas pesadillas se hagan realidad, los monstruos, fantasmas, brujas y espectros que de lunes a jueves te provocan escalofríos y hasta en tus sueños se aparecen.

Y es que cómo no tenerle miedo a una aparición como la del capítulo de La Muerta , el fantasma que salió en El Reflejo y provocó nuestro miedo de meternos a las albercas, incluso de la Tlahuelpuchi del episodio Apetito. Estas creaciones y muchos más personajes de miedo que verás en Lo Que La Gente Cuenta tienen a un culpable que las materializó.

Su nombre es Gerardo Muñoz y es el Caracterizador de la nueva temporada de Lo Que La Gente Cuenta. Lleva aproximadamente 19 años dedicándose a esta labor súper minuciosa, pues pocos saben cuánto tiempo se toma el preparar a uno de los fantasmas que aparecen a cuadro, así como los materiales que se usan, además del maquillaje.

Platicamos con Gerardo, quien nos contó más sobre este proceso para sus creaciones de terror, pues es algo que se le da sin problemas y ya tiene bastante experiencia en ello.

“Soy una persona muy clavada en mi trabajo, me gustan mucho los personajes, me gusta mucho pintar, me gusta mucho dibujar. Y esa es la base importante de poder hacer la caracterización, desde el diseño hasta la escultura y todo ese proceso”, nos explicó Gerardo.

Y es que entre los trabajos que más ha destacado Gerardo Muñoz fue en la cinta de zombis ‘Resident Evil', filme protagonizado por la actriz Milla Jovovich, donde él tuvo la oportunidad de rodearse y aprender de otros grandes caracterizadores.

Además, nos reveló de dónde saca esa inspiración para los aterradores personajes que vemos en esta serie de Azteca 7: “Me gusta mucho ver incluso los insectos, me gusta ver la microvida, estar viendo animalitos, transformarlos de hacer esa simbiosis de humano a animal, eso me encanta; como ese tipo de mezclas y hacer pequeñas mutaciones, creo que es muy notorio, me encanta, es mi principal fuente”.

Y aunque a simple vista parece que hacer un monstruo es un trabajo que no te toma taaanto tiempo, Gerardo enfatizó en que es eso justamente lo más importante a la hora de caracterizar: el tiempo y el amor.

“Literalmente, es el tiempo. Creo que cuando tenemos el tiempo suficiente para poder trabajar, los resultados son notorios, creo que es lo más importante y también el amor que le pongamos al trabajo; creo que es el tiempo y amor”, aseguró el artista.

Y llegamos a una de las partes más complicadas, pues entre muchos de los monstruos que hemos visto en cada capítulo de esta nueva temporada, ¿cuál crees que es su favorito?

“De estos capítulos, mi caracterizaciòn favorita fue la del capítulo de ‘Se te sube el Muerto’. Fueron cuatro horas de maquillaje y, pues la diferencia es muy notoria, ¿no? Entonces, el tiempo justamente es algo muy importante”, comentó Gerardo.

Un gran equipo de profesionales conforman Lo Que La Gente Cuenta, entre escritores, realizadores, maquillistas, vestuaristas, actores, efectos especiales y más personas que hacen posible este proyecto que por años ha llenado de terror la televisión mexicana.



Y para ti, ¿cuál es tu monstruo favorito de esta temporada? ¡Cuéntanos y, por supuesto, no te pierdas Lo Que La Gente Cuenta de lunes a jueves a las 7:30 p. m. por Azteca 7!