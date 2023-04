Baba za Zvezdara: la misteriosa anciana que podría acabar con tu vida.

Imagina que una noche regresas de una fiesta, del trabajo o de visitar a algún amigo, y mientras vas caminando hacia tu casa, de repente, te encuentras con una extraña mujer que sin motivo alguno está bailando en medio de la calle, ¿sabrías qué hacer? ¿te le acercarías? ¿o preferirías darte la vuelta y alejarte de ella?

Lo Que La Gente Cuenta | La Llorona.

Pues esa, es la historia de varios usuarios de TikTok quienes han reportado en diferentes áreas del mundo la aparición de esta anciana mujer que realiza un baile un tanto curioso, incluso chistoso para algunos, pero que, sin embargo, se trata de algo bastante perturbador.

Esta mujer es llamada Baba za Zvezdara, según las diferentes leyendas, es originaria de Croacia o de Serbia, y su nombre significa Abuela de Zvezdara, esta última palabra haciendo alusión al lugar donde se supone que aparece este ente, y desgraciadamente su aparición no significa nada bueno para quien la ve.

¿Qué significa encontrarse con Baba za Zvezdara?

Según una de las versiones, asegura que la razón por la que baila es para que la persona que la ve comience a imitarla o se acerque lo suficientemente a ella como para caer en sus garras, si haces alguna de estas dos cosas, la anciana comenzará a perseguirte hasta que pueda acabar contigo.

Pero otra versión dice que Baba baila porque está muy feliz de haberse encontrado contigo, pero eso no en el buen sentido, sino todo lo contrario, pues la razón de su felicidad es porque por fin pudo encontrar un sacrificio nuevo: tú.

Fue en el 2019 cuando esta leyenda comenzó a tomar popularidad, pues en Serbia comenzaron a haber diversos avistamientos de una anciana que vestía trajes típicos de la región, y que se aparecía por las noches haciendo un extraño baile, si alguien se le acercaba, sacaba un cuchillo y comenzaba a perseguirlo.

Baba za Zvezdara ya está en América Latina.

Muchos creen que este caso no es nada preocupante, que se ocupen los habitantes de Serbia y de Croacia de lidiar con este ente que al parecer está sedienta de sangre, sin embargo, te tengo una terrible noticia.

La extraña mujer fue captada en América Latina hace poco, una usuaria de TikTok registró el encuentro, pues relata que por la noche tenía insomnio, y de repente vio una extraña sombra por fuera de su ventana, al asomarse y comenzar a grabar, se encontró con Baba za Zvezdara, quien bailaba y que, al parecer, logró sentir que alguien la estaba grabando.

Muchos creen que los usuarios que han registrado los videos de Baba tienen los días contados, otros creen que mientras no se acerquen a ella no tienen nada que temer, pero lo que todos tienen seguro es que esa mujer es bastante escalofriante y que lo mejor será mantener las distancias para que no vaya corriendo a terminar con tu vida, o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.