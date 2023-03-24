Muchos dicen que no todo lo que vemos es todo lo que existe, pues aseguran que entre nosotros podrían deambular criaturas que ni la mente más retorcida podría imaginar, criaturas que, dicen, han estado viviendo en la Tierra durante tantos años que se han vuelto expertos en camuflajearse y encontrar los lugares más recónditos desde los cuales nos observan... Este es el maratón de monstruos de Lo Que La Gente Cuenta.

Incluso, se dice, que muchos de estos seres oscuros, primitivos, están sedientos de sangre y de miedo, algo que los mueve y motiva para tratar de acercarse a nosotros, en búsqueda de querer satisfacer esos deseos destructivos que muchas veces podría poner en peligro la propia existencia del ser humano. Descubre historias sobre estos seres malignos en el capítulo "Dioses Oscuros" de Lo Que La Gente Cuenta.

Lo Que La Gente Cuenta | Dioses Oscuros.

Muchas personas creen que acudir al llamado de lo desconocido podría demostrar que son valientes, tal vez hasta invencibles, sin embargo, encontrarse con algún ser que aparenta no ser de este mundo, podría poner en peligro tu vida y la de quienes te rodean, pues acercarse a esas fuerzas extrañas sin conocer su verdadera naturaleza nunca saldrá bien. Vive las consecuencias de estos actos en "La Casa de la Esquina" de Lo Que La Gente Cuenta.

Lo Que La Gente Cuenta | La Casa De La Esquina.

Secretos hay en todos lados, pero existen de secretos a secretos, algunos, podrían ser incluso de una gran gravedad, y bien dicen que todo en algún momento sale a la luz, y podría poner en peligro la existencia de la raza humana, sobre todo cuando ese secreto resguarda la existencia de un ser que llegó a la Tierra con intenciones de amenazar todas sus formas de vida. Descubre una escalofriante historia con "El Prisionero" de Lo Que La Gente Cuenta.

Lo Que La Gente Cuenta | El Prisionero.

Creer que la Tierra es el único planeta en toda la galaxia que cuenta con vida inteligente, podría ser un pensamiento bastante ingenuo y tal vez hasta mortal, las consecuencias de estas creencias podrían acabar con la vida como la conocemos, pues una invasión de seres extraterrestres podría convertirse en un escenario real en el momento menos esperado. Vive la "Invasión" de Lo Que La Gente Cuenta.