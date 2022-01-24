FOTOS | Saca el bling bling y conoce a los artistas para el medio tiempo del Super Bowl LVI.

Sabemos que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, es un evento muy esperado así como el gran partido de la NFL y siempre se caracteriza por ser realizado por artistas o bandas icónicas, y este año tendremos a varias celebridades majestuosas del rap y del hip hop.

Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. Blige, serán los protagonistas del espectáculo de 12 minutos aproximadamente y que lo ven más de 100 millones de personas por televisión, el cual será transmitido desde el SoFi Stadium de Inglewood (Los Ángeles) el 13 de febrero del presente año.



Junta a toda tu familia o disfrútalo con amigos y no se pierdan de esta edición 56 del Super Bowl.

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Leyendas del hip hop

¿Pero quiénes son cada uno? Aquí te lo contamos. Así que dale clic a las fotos y entérate de algunos datos curiosos de estas celebridades.

Recordemos que algunas de las actuaciones más destacadas de los últimos años en el Super Bowl han sido protagonizadas por The Weeknd, Jennifer Lopez y Shakira, Beyoncé, Maroon 5, Katy Perry, Lady Gaga, Madonna, Justin Timberlake, entre otros.

¿Cuál ha sido tu favorito?



No te pierdas el Super Bowl LVI este Domingo 13 de febrero por nuestra señal de Azteca 7.