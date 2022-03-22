FOTOS | Sin nominaciones, Timothée Chalamet roba reflectores en los Premios Oscar.

Timotheé Chalamet ya es casi un impresindible en las entregas de premios, y por supuesto en los Oscar no podía pasar desapercibido, ya que, a pesar de no contar con nominaciones por su trabajo, él aparece en dos de las cintas favoritas de esta premiación, ¡Y ambas compiten en la categoría de Mejor Película! ¿Será a caso una especie de amuleto de la buena suerte?

Si bien el actor no llegó a las ternas de Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto en la entrega de los premios Oscar 2022, por su trabajo en Duna, y en No Miren Arriba, es indudable que Timotheé es una de las joyas de Hollywood, una joven leyenda en ascenso, y este es motivo suficiente para no perderlo de vista.

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Además de ser uno de los actores favoritos de la época moderna, Timotheé ha sido elogiado por la crítica de cine en más de una ocasión. Y las películas en las que participan, siempre son garantía de éxito en taquilla y ante los ojos de los críticos de cine.

¡Entérate de todos los detalles sobre la sobresaliente presencia de Timotheé Chalamet en los premios Oscar 202 en las fotos! Y no te pierdas la entrega de los premios Oscar, el domingo 27 por el 7 a las 5:00 p.m.

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