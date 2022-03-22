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FOTOS | Sin nominaciones, Timothée Chalamet roba reflectores en los Premios Oscar.
El joven actor está acaparando la atención en la entrega 94 de los premios Oscar, ya que dos de sus películas están nominadas y son favoritas.
Timotheé Chalamet ya es casi un impresindible en las entregas de premios, y por supuesto en los Oscar no podía pasar desapercibido, ya que, a pesar de no contar con nominaciones por su trabajo, él aparece en dos de las cintas favoritas de esta premiación, ¡Y ambas compiten en la categoría de Mejor Película! ¿Será a caso una especie de amuleto de la buena suerte?
Si bien el actor no llegó a las ternas de Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto en la entrega de los premios Oscar 2022, por su trabajo en Duna, y en No Miren Arriba, es indudable que Timotheé es una de las joyas de Hollywood, una joven leyenda en ascenso, y este es motivo suficiente para no perderlo de vista.
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Además de ser uno de los actores favoritos de la época moderna, Timotheé ha sido elogiado por la crítica de cine en más de una ocasión. Y las películas en las que participan, siempre son garantía de éxito en taquilla y ante los ojos de los críticos de cine.
¡Entérate de todos los detalles sobre la sobresaliente presencia de Timotheé Chalamet en los premios Oscar 202 en las fotos! Y no te pierdas la entrega de los premios Oscar, el domingo 27 por el 7 a las 5:00 p.m.
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