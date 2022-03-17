¡Vota por el mejor! Elige a tu nominado favorito en los Premios Oscar.
Interactúa con nosotros y dinos cuál de los nominados en las categorías más importantes de los premios de La Academia debe llevarse el triunfo.
Prepárate para unirte a la fiesta más grande de la industria del cine, este 27 de marzo por Azteca 7 celebramos todos juntos la Gala de Premiación en los Oscar, y queremos saber cuál de los nominados es tu favorito para llevarse una la estatuilla. ¿Ya tienes a tu favorito? ¡Da clic sobre su foto y vota aquí o en la App de TV Azteca En Vivo!