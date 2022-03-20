¿Cuántos mexicanos están en la carrera por un Oscar? ¡Entérate!

La gran gala de los premios Oscar está muy cerca, y en el carrera hay varios mexicanos que están compitiendo por la estatuilla, aquí te cuento quiénes son y en qué categoría debes estar pendiente para celebrarlo con tu familia y amigos.

Este 27 de marzo a las 5:00 p.m. por Azteca 7, serás testigo de la gran fiesta a lo mejor del cine, y aquí tienes toda la información para que te pongas al día con la presencia de México en los Oscar:

Guillermo del Toro

¡Es un orgullo ser mexicano! Y Guillermo del Toro está presente en la entrega 94 de los premios Oscar, con 4 nominaciones por su trabajo en la película “El Callejón de las Almas Perdidas:



Mejor Película

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Diseño de Producción

Carlos López

La nominación de “Raya y el Último Dragón” en la categoría de Mejor Película Animada llevó a Carlos López Estrada a la entrega 94 de los premios Oscar, y así es como tenemos a México compitiendo en una de las categorías más sobresalientes de la premiación.

¡Da clic aquí y conoce todo sobre Carlos López Estrada!

El mexicano trabajó junto a Don Hall en la dirección de esta cinta, en la categoría compiten contra:

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“The Mitchells vs. The Machines”

Ivel Hernández

La mexicana Ivel Hernández es una de las grandes sorpresas en esta entrega, pues forma parte del equipo que trabajó en los efectos visuales de una de las películas más importantes en esta entrega, se trata de “Duna”.

“Duna” fue una de las películas más nominadas en esta entrega, da clic aquí y entérate.

Estaremos pendientes de los resultados de “Duna” en la categoría de Mejores Efectos Visuales para celebrarlo a lo grande. ¡Da clic aquí y conoce más sobre Ivel Hernández!

Eugenio Derbez

El mexicano lleva muchos años trabajando en Hollywood y ha cobrado relevancia en la entrega de los premios Oscar, ha incluso participado como jurado de la entrega, y por supuesto, nos llena de orgullo su gran trabajo en CODA.

Aunque la presencia de Eugenio Derbez no tiene que ver directamente con una nominación en la categoría de Mejor Actor de Reparto, podemos celebrar que la película en la que participó consiguió la mención para la categoría de Mejor Película en los premios Oscar 2022.

CODA: Señales del Corazón se convirtió en la gran sorpresa de esta entrega, al conseguir un total de 3 nominaciones:



Mejor Película

Mejor Guión Adaptado

Mejor Actor de Reparto

Salma Hayek

Durante la temporada de premios “House Of Gucci” ha sido una de las mejor posicionadas, sin embargo, en la entrega de los premios Oscar esta producción no tuvo más que una nominación, y fue en la categoría de Mejor Maquillaje y Peinado.

Así que, podremos celebrar la presencia de Salma Hayek como una de las grandes figuras de esta cinta, y disfrutaremos este Oscar tanto como si la hubieran nominado como Mejor Actriz de Reparto.

Aquí tienes suficientes motivos para gritar: ¡Viva México! este domingo 27 de marzo a las 5:00 p.m. por Azteca 7 y antes de la entrega, vota por tu favorito para llevarse el Oscar.

