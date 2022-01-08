FOTOS | Tres verdades y dos mentiras de 6 Días, 7 Noches, ¿acertarás?

En ‘6 Días, 7 Noches’ (Six Days, Seven Nights) muestra lo que se suponía que eran unas vacaciones merecidas, las más inolvidables de Robin Monroe (Anne Heche), una ambiciosa editora de revistas, y su novio Frank Martin (David Schwimmer). Y, efectivamente, todo marchaba perfecto, pues en esta escapada romántica él le propuso matrimonio.

Pero quién iba a pensar que todo cambiaría por completo de la noche a la mañana cuando el piloto Quinn Harris (Harrison Ford ) y su avioneta algo descuidada le darían un giro inesperado a las vacaciones de Robin y su prometido. Algo que definitivamente no iba incluido en ese viaje que termina muy mal.

Lo que comenzó como una hermosa estadía en el paraíso, terminó en lucha de supervivencia en medio de una isla desconocida donde todos buscan no perder la paciencia y aguantarse el uno al otro, mientras esperan ser rescatados.

Sí, hasta ahí todo va bien en esta divertida comedia romántica que seguramente has visto en algún momento de tu vida, pero… ¿en realidad crees saber todo sobre esta peli y sus protagonistas?

Eso está por verse, así que pon a prueba tus conocimientos. ¡ Desliza nuestra galería y descubre las 3 verdades y 2 mentiras que dejaremos escondidas!



Y lo más importante, disfruta ‘6 Días, 7 Noches’ por Azteca 7.