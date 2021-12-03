Harrison Ford: entre el éxito y la tragedia en pleno rodaje.

Sabemos que es garantía que una película tendrá éxito cuando en los créditos principales aparece el nombre de Harrison Ford, pues este veterano actor cuenta con increíbles actuaciones en diferentes filmes que cada año conquistan a su público.

Pero este 2021 no iba a ser la excepción, ya que a muy poco tiempo de cumplir 80 años de vida, Harrison prepara su regreso a la pantalla grande con la quinta entrega de una película que, sin duda, le ha dado notoriedad.

Y es que parece que le espera otro éxito en taquilla a Ford, quien se encuentra aún en la etapa de rodaje de su más reciente trabajo en el séptimo arte, aunque no ha sido nada fácil, pues se ha visto lleno de obstáculos.

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Hablamos de nada menos que de la cinta Indiana Jones 5 (que llega trece años después de la cuarta parte de la saga), misma de la que Harrison compartirá créditos con Antonio Banderas y de la cual, hace unas semanas acaparó la atención de toda la prensa mundial y no precisamente por algo bueno.

Resulta que en medio de todo este ambiente de alegría por terminar pronto con este filme, el equipo de producción y todo el elenco vivió una tragedia en pleno rodaje, ya que fue encontrado sin vida en el set uno de sus integrantes.

Se trata de Nic Capuc, quien tenía 59 años, y formaba parte de este gran equipo (de aproximadamente 100 personas) que estaban involucradas en el rodaje de Indiana Jones 5.

De acuerdo con los reportes trascendidos, Nic fue hallado sin signos vitales -el pasado 4 de noviembre- en su habitación de hotel, ubicado en Fez, Marruecos, destino en el que tienen lugar las escenas de esta cinta; asimismo, dieron a conocer que creen que murió por causas naturales.

Esta noticia dejó impactados a los miembros de la producción, que se manifestaron desconsolados por esta terrible pérdida; sin embargo, le hicieron un breve homenaje y después continuaron con las grabaciones.

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Este tragedia fue una de las más difíciles que ha vivido el equipo, aunque el rodaje de Indiana Jones 5 se ha visto interrumpido este 2021 en otra ocasión más, cuando hace unos meses Harrison Ford sufrió una lesión en el hombro al grabar una escena de pelea, por lo que resultó herido y esto detuvo por 3 meses el trabajo de todos.

No obstante, el público se alista para ver al actor de nueva cuenta en acción con otro filme del cual le auguran un éxito más.



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