FOTOS | Esto es lo que no sabías sobre 6 Días y 7 Noches.

Para 1998, año de estreno de “6 Días y 7 Noches” Harrison Ford se encontraba en la cima del éxito, y por supuesto, todo su poder se reflejaba en las decisiones tomadas en cada producción en la que se paraba, y por supuesto, esta cinta, no fue la excepción, aquí te contamos algunas de las cosas que ocurrieron debido a su intervención.

La primera cosa que debes de saber, es que el propio Harrison eligió a su coprotagonista, y fue así como Anne Heche, una actriz que apenas comenzaba con su carrera, llegó al casting para esta película, dejando fuera de la competencia a otras talentosas actrices y muy populares en aquel momento.

¿Qué actrices quedaron fuera con la llegada de Heche al reparto? Nada más y nada menos que, Meg Ryan, Julia Roberts, y Uma Thurman, y hasta Melanie Griffith.

Y bueno, para Anne resultó ser un sueño hecho realidad, pues no sólo se encontraba consiguiendo un papel de protagonista, sino que además tuvo la oportunidad de trabajar con uno de sus actores favoritos de Hollywood.

Por las alturas…

Entre los pasatiempos de Ford, se encuentra el pilotaje de avionetas, y de hecho, se comprometió tanto con el realismo de la película, que prácticamente obligó a la producción a realizar las escenas de la avioneta, mientras él piloteaba ¡de verdad!

La petición de Harrison Ford puso a temblar a la producción, y no dudaron en hacerle firmar una serie de documentos legales para deslindarse y responsabilizarlo a él de cualquier cosa que pudiera salir mal con la aeronave, y bueno, al final nadie resultó herido y todos quedaron satisfechos con esta caprichosa intervención del actor.

Y aunque no lo creas, la avioneta que se usó para similar el accidente, es bastante famosa, pues, “6 Días y 7 Noches”, no fue la única cinta en la que se utilizó, tan sólo un año antes se requirió esta misma aeronave para el súper clásico de Anthony Hopkins, “Hannibal”.

¡La mala noticia!

Aunque a finales de los 90, Harrison Ford era el súper galán taquillero del momento, la cinta de “6 Días y 7 Noches”, fue el último gran hit que tuvo dentro de su racha ganadora en la pantalla grande.

Y aunque la actuación de Ford era bastante buena, la verdad es que, la industria de Hollywood no perdonó el paso del tiempo en el magistral actor.

No te pierdas “6 Días y 7 Noches” por Azteca 7.

